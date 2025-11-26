The Bear 5, Jeremy Allen White parla del ritorno della serie: "Sono molto legato a Carmy e al suo creatore"

Jeremy Allen White si prepara a riprendere i panni di Carmy per la quinta stagione di The Bear, tra anticipazioni sul set, riflessioni sulla recitazione di personaggi reali e il delicato equilibrio tra vita privata, pressione mediatica e creatività culinaria.

Dopo aver conquistato il pubblico con la sua intensa interpretazione di Carmy, Jeremy Allen White sta per tornare con la quinta stagione di The Bear. Tra la passione per la cucina, le sfide del mestiere e un approccio consapevole alla fama, l'attore racconta come mantiene viva la scintilla della recitazione senza perdere il contatto con se stesso.

Carmy e la pressione del successo

Per Jeremy Allen White, interpretare Carmy significa più di un ruolo televisivo: è un viaggio emotivo tra cucina e tensione narrativa. L'attore confessa come le festività abbiano preso un sapore particolare da quando è diventato un volto noto: "C'era il giorno del Ringraziamento, dopo la prima stagione, in cui cucinai per tutti," ricorda. "E un Natale prima delle riprese della prima stagione cucinai di nuovo per circa trenta persone. Dopo la scuola di cucina e l'allenamento diretto in cucina, non era male, ma tutti pensavano: 'Ok, sì, è reale.'"

Jeremy Allen White sul set di The Bear

La pressione di mantenere autenticità e talento è costante, e White ammette di non giudicare mai gli altri in cucina: "Non farei mai sentire in colpa qualcuno." Questa attenzione al dettaglio e al rigore personale si riflette anche nel suo lavoro davanti alla telecamera, dove la responsabilità verso il personaggio e il racconto supera la mera performance.

Tra set, realtà e crescita artistica per Jeremy Allen White

L'inizio delle riprese della stagione 5 di The Bear è imminente, previsto per il 5 gennaio, e White riflette sul peso diverso che sente rispetto al passato: "La mia responsabilità per questo show è diversa. Mi sento connesso a Carmy e a Christopher Storer in un modo che, probabilmente, non sentivo con John Wells su Shameless."

The Bear: Jeremy Allen White in un momento della serie

La collaborazione con Storer ha permesso all'attore di affrontare il personaggio in profondità, senza cadere in meccanismi di routine o sicurezza eccessiva, mantenendo sempre la ricerca della verità emotiva.

White parla anche delle sfide di recitare personaggi reali, come Bruce Springsteen in Springsteen: Deliver Me From Nowhere, senza ricorrere a protesi, per un lavoro "interno" che privilegia l'essenza al dettaglio esteriore. Questo approccio si riversa anche su Carmy: ogni scena è un equilibrio tra tensione culinaria, dramma umano e autenticità narrativa.

Tra pressioni, memorie di Shameless e nuove esperienze come voce di Rotta in The Mandalorian & Grogu, Jeremy Allen White continua a coltivare una carriera dove disciplina, introspezione e passione si incontrano, pronto a sorprendere ancora una volta il pubblico con il suo Carmy.