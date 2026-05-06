The Bear, cosa succede nell’episodio pubblicato a sorpresa in streaming

Un nuovo episodio della serie è approdato in streaming con grande sorpresa di tutti i fan e ha per protagonisti i personaggi di Richie e Mikey, la cui amicizia è sempre stata evocata fuori campo.

FX e Hulu hanno pubblicato a sorpresa un nuovissimo episodio di The Bear, che presto tornerà con la sua quinta e ultima stagione.

L'episodio bonus, intitolato "Gary", che servirà da apripista alla nuova stagione, vede assoluti protagonisti i personaggi interpretati da Jon Bernthal e Ebon Moss-Bachrach, ovvero Mikey e Richie, la cui amicizia è stata spesso evocata fuori campo nel corso della serie. L'episodio è già disponibile in streaming Italia su Disney+.

The Bear: Ebon Moss-Bachrach in una scena

Il nuovo episodio è un prequel di The Bear

La storia è un flashback che segue Richie (Ebon Moss-Bachrach) e Mikey (Jon Bernthal) durante un viaggio di lavoro a Gary, nell'Indiana. Secondo la descrizione ufficiale, l'episodio esplora "il complicato rapporto tra i due amici, svelando nuovi aspetti dello stato mentale di Mikey e offrendo al contempo una visione cruciale dell'uomo che è Richie quando il pubblico lo incontra per la prima volta nella Stagione 1 - aggiungendo un contesto emotivo che ridefinisce la loro storia fin dall'inizio".

Insomma, la storia servirà finalmente a svelare il profondo legame tra i due personaggi dopo che per quattro stagioni è stato costantemente evocato sullo schermo nelle parole dei diversi protagonisti. Moss-Bachrach e Bernthal hanno scritto l'episodio a quattro mani, mentre la regia è stata affidata al creatore della serie Christopher Storer. Moss-Bachrach ha annunciato l'episodio sul proprio profilo Instagram.

The Bear, quando esce la quinta stagione in streaming

"Gary" precede di fatto l'uscita della quinta stagione della serie, che non ha ancora una data di uscita ufficiale ma è prevista per giugno, dato che tutte le stagioni precedenti della serie sono state lanciate in quel periodo. Si prevede inoltre che la quinta stagione sarà l'ultima della serie: sebbene né FX né Storer abbiano rilasciato dichiarazioni in merito, la guest star ricorrente Jamie Lee Curtis lo ha affermato più volte.