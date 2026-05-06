The Bear 5: svelata la data di uscita dell'ultima stagione

The Bear si concluderà con gli episodi della stagione 5 e ora, dopo qualche mese di attesa, è stata svelata la data di uscita del capitolo finale.
L'appuntamento è stato fissato al 25 giugno sugli schermi americani di Hulu, mentre a livello internazionale, e in Italia, le puntate arriveranno su Disney+.
Il ritorno di The Bear sugli schermi
L'ultima stagione di The Bear sarà composta da otto episodi che verranno distribuiti in contemporanea.
Nella giornata di ieri, a sorpresa, aveva debuttato la puntata prequel intitolata Gary, che aveva al centro Richie e suo cugino Mikey, i personaggi interpretati da Ebon Moss-Bachrach e Jon Bernthal, impegnati in un viaggio con destinazione lo stato dell'Indiana.
La puntata è stata diretta dal creatore dello show, Christopher Storer, e co-scritta dai due attori.
Cosa racconterà la stagione 5
L'ultimo capitolo della storia prenderà il via la mattina dopo che Sydney (Ayo Edebiri), Richie e Natalie "Sugar" (Abby Elliott) hanno scoperto che Carmy (Jeremy Allen White) ha abbandonato il settore della ristorazione, lasciando a loro il locale. Senza soldi, con il pericolo che il ristorante venga venduto e un uragano in arrivo, i nuovi partner devono unire le forze con il resto del team per un ultimo servizio, sperando di conquistare finalmente una stella Michelin. I protagonisti scopriranno che ciò che rende un ristorante 'perfetto' potrebbe non essere il cibo, ma le persone.
Nel cast dello show ci sono inoltre Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas and Matty Matheson, oltre a Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter e Jamie Lee Curtis.