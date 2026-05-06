The Bear 5: svelata la data di uscita dell'ultima stagione

The Bear si concluderà con gli episodi della stagione 5 e ora, dopo qualche mese di attesa, è stata svelata la data di uscita del capitolo finale.

L'appuntamento è stato fissato al 25 giugno sugli schermi americani di Hulu, mentre a livello internazionale, e in Italia, le puntate arriveranno su Disney+.

Il ritorno di The Bear sugli schermi

L'ultima stagione di The Bear sarà composta da otto episodi che verranno distribuiti in contemporanea.

La serie racconta la storia di Carmy

Nella giornata di ieri, a sorpresa, aveva debuttato la puntata prequel intitolata Gary, che aveva al centro Richie e suo cugino Mikey, i personaggi interpretati da Ebon Moss-Bachrach e Jon Bernthal, impegnati in un viaggio con destinazione lo stato dell'Indiana.

La puntata è stata diretta dal creatore dello show, Christopher Storer, e co-scritta dai due attori.

Cosa racconterà la stagione 5

L'ultimo capitolo della storia prenderà il via la mattina dopo che Sydney (Ayo Edebiri), Richie e Natalie "Sugar" (Abby Elliott) hanno scoperto che Carmy (Jeremy Allen White) ha abbandonato il settore della ristorazione, lasciando a loro il locale. Senza soldi, con il pericolo che il ristorante venga venduto e un uragano in arrivo, i nuovi partner devono unire le forze con il resto del team per un ultimo servizio, sperando di conquistare finalmente una stella Michelin. I protagonisti scopriranno che ciò che rende un ristorante 'perfetto' potrebbe non essere il cibo, ma le persone.

Nel cast dello show ci sono inoltre Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas and Matty Matheson, oltre a Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter e Jamie Lee Curtis.