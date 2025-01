Bruce Springsteen loda Jeremy Allen White che lo interpreterà in Deliver Me From Nowhere: "Canta davvero bene"

Dopo una visita al set di Deliver Me From Nowhere, Bruce Springsteen ha lodato l'interpretazione del protagonista Jeremy Allen White.

Bruce Springsteen ha fatto visita al set del film Deliver Me From Nowhere, che racconterà la sua vita e carriera, e ha lodato Jeremy Allen White, la star di The Bear che lo interpreterà sul grande schermo.

L'icona della musica ha avuto modo anche di scoprire le dote vocali dell'attore, come rivelato ai microfoni di SiriusXM.

La reazione di Springsteen alla visita sul set

Scott Cooper è impegnato alla regia di Deliver Me From Nowhere, progetto basato sul libro scritto da Warren Zanes e che racconterà la creazione dell'album Nebraska, inciso nel 1982. Oltre a Jeremy Allen White, nel cast ci sono anche Gaby Hoffman, Jeremy Strong, David Krumholtz, Odessa Young, Paul Walter Hauser, Stephen Graham, e Marc Maron.

Bruce Springsteen ha svelato la sua reazione dopo la visita sul set dichiarando: "Inizialmente è un po' strano vedere qualcuno interpretarti, ma poi è una sensazione che passa davvero in fretta e Jeremy è un attore talmente incredibile. Mi interpreta in un modo che penso i fan riconosceranno profondamente e ha semplicemente compiuto un lavoro grandioso. Mi sono davvero divertito sul set".

Deliver Me From Nowhere, ossia Jeremy Allen White che interpreta Bruce Springsteen: c'è qualcosa di meglio?

Il Boss ha inoltre apprezzato le doti vocali del protagonista della serie The Bear: "Lui canta davvero bene. E poi ci sono Jeremy Strong, Odessa Young... Il cast è davvero incredibile. Hanno delineato il cast in modo meraviglioso, quindi è davvero entusiasmante".

Jeremy Allen White, in precedenza, aveva svelato che prima di arrivare sul set aveva avuto modo di scambiare varie e-mail con l'icona del rock americano, oltre ad aver potuto incontrarlo in occasione del concerto che era in programma a Londra, al Wembley Stadium, in modo da calarsi nel migliore dei modi nel ruolo.