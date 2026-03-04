The Bear: la stagione 5 della serie con Jeremy Allen White sarà l'ultima

La serie The Bear si concluderà con la stagione 5: la fine del progetto con star Jeremy Allen White è quindi ormai vicina.

Ad anticipare la notizia, ora confermata dalle fonti del sito Deadline, era stata Jamie Lee Curtis con un post condiviso sui social.

La rivelazione dell'attrice condivisa online

Al termine del quarto capitolo della storia di Carmy Berzatto era stato rivelato che lo chef aveva intenzione di lasciare il ristorante e rinunciare al suo coinvolgimento nell'attività. Questo cliffhanger aveva già portato i fan a pensare a una possibile conclusione all'orizzonte.

Jamie Lee Curtis ha poi recentemente condiviso una foto che la ritrae insieme ad Abby Elliott, l'attrice che interpreta in The Bear Natalie 'Sugar' Berzatto, scrivendo: "Finito alla grande! Circondata da una troupe, da un gruppo di autori, produttori e partner in scena straordinari nello show che Chris Storer ha creato, completando la storia di questa famiglia straordinaria di cui ci siamo innamorati tutti. Dovevo finire con la mia piccola orsetta Berzatto".

Il protagonista Jeremy Allen White, in precedenza, aveva dichiarato che il progetto originale di Storer era di concludere la storia con la quarta stagione. A luglio, tuttavia, era stato annunciato il rinnovo per un quinto gruppo di episodi che dovrebbero debuttare sugli schermi televisivi nei prossimi mesi.

Nel cast di The Bear ci sono anche Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson, Oliver Platt e Molly Gordon.

The Bear: un'immagine di Jeremy Allen White nella stagione 3

Le dichiarazioni di FX sul futuro dello show

John Landgraf, a capo di FX, aveva dichiarato annunciando il rinnovo dello show alcuni mesi fa: "The Bear continua a essere uno dei titoli preferiti dei fan in tutto il mondo e la loro risposta a questa stagione, come dimostrano gli incredibili dati di ascolto, è stata spettacolare come quella alle precedenti stagioni. Anno dopo anno, Chris Storer, i produttori, il cast e la troupe rendono The Bear uno dei migliori show in televisione e siamo entusiasti che continueranno a raccontare questa storia magnifica".

Christopher Storer è creatore e produttore esecutivo dello show insieme a Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matheson, Hiro Murai e Rene Gube.

La conferma della conclusione della serie, pur lasciando un po' dispiacere a chi si è affezionato ai personaggi, può comunque lasciare soddisfatti, considerando che la storia ideata non è stata prolungata troppo a lungo solo per sfruttare l'incredibile successo ottenuto. Non resta che attendere per assistere all'epilogo del racconto!