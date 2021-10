The Batman: Zoë Kravitz rivela come ha ottenuto il ruolo di Catwoman

Zoë Kravitz ha descritto l'incontro con il regista Matt Reeves all'epoca del casting di The Batman e ha spiegato come è riuscita a ottenere il ruolo di Catwoman.

Nel 2019, Zoë Kravitz ha battuto rivali come Zazie Beetz e Eiza Gonzalez conquistando il ruolo di Selina Kyle/Catwoman in The Batman. L'attrice ha rivelato i dettagli del suo provino spiegando come è riuscita a convincere il regista Matt Reeves.

The Batman: Selina Kyle in un'immagine dal trailer

In un'intervista con AnotherMag, Zoë Kravitz ha spiegato di essere stata informata dal suo agente che era in corso il casting di Catwoman per The Batman. L'attrice ha incontrato Matt Reeves, che ha anche co-scritto la sceneggiatura, ed è convinta che buona parte del motivo per cui ha ottenuto la parte sia stata la sua sincerità:

"Ho letto la sceneggiatura. Poi Matt ha parlato di nuovo con me per conoscere i miei pensieri, per vedere se eravamo in sintonia. Non lo conoscevo bene, è stato un processo. Quando si presentano queste grandi opportunità, questi ruoli importanti, e li vuoi davvero, è straziante quando non li ottieni. Ci metti molta energia. Però ho cercato di di non voler essere gradevole e simpatico per ottenere il ruolo. Non volevo leggere la sceneggiatura e dire: 'Mi piace. Mi piace tutto.'".

L'attrice ha proseguito: "Era importante dargli un'idea di com'è veramente lavorare con me. Per dire quello che penso veramente e, se siamo sul set insieme, per porre le domande che voglio porre. Ho cercato di mostrargli il mio punto di vista su questo personaggio. Credo che sia questo il motivo per cui ho ottenuto il ruolo. Matt è un regista fantastico e gli piace davvero parlare del personaggio. Abbiamo avuto delle conversazioni ottime. Ho avuto delle idee sul personaggio e sono stati accolte".

Zoë Kravitz ha definito il personaggio di Catwoman "femminile e pericoloso":

"Penso che femminilità significhi potere, un tipo diverso di potere rispetto al potere maschile. È qualcosa che trovo davvero interessante in Batman e Catwoman. Penso che Batman rappresenti un potere molto maschile e Catwoman rappresenta un potere molto femminile, leggermente più complicato e anche più morbido. Mi piace l'idea che tu possa essere morbida, gentile ed essere ancora molto potente ed essere ancora molto pericolosa".

The Batman sarà distribuito in sala il 4 marzo 2022 e vanta un cast che comprende i nomi di Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, John Turturro, Andy Serkis e Jeffrey Wright.