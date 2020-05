The Batman, Zoë Kravitz non vede l'ora di tornare sul set

The Batman, Zoë Kravitz non vede l'ora di tornare a girare il film DC: 'Ogni giorno spero arrivi una chiamata o un messaggio che annunci la ripartenza'.

La star di The Batman Zoë Kravitz non sta più nelle pelle all'idea di poter ritornare sul set del film diretto da Matt Reeves. Nonostante ciò, non sembrano esserci ancora novità al riguardo...

L'interprete di Catwoman nel nuovo film sull'Uomo Pipistrello freme per tornare a girare, ma sa che prima di tutto viene la sicurezza.

"Una parte di me spera di svegliarsi al suono di una email o di una telefonata che dice 'Siamo pronti per ripartire!'" ha affermato l'attrice ai microfoni di Variety "Sono in contatto con tutti [cast e crew del film], e ognuno di noi è pronto a tornare, quando sarà sicuro poterlo fare. Ma al momento non abbiamo idea di quando sarà".

E non sarà facile, dopotutto, riprendere da dove si era lasciato il tutto, specialmente con le nuove norme e i protocolli che dovranno essere seguiti pedissequamente onde evitare ulteriori contagi.

E quando persino infilarsi un costume richiede l'operato di più persone...

"Hai qualcuno che è lì a toccarti costantemente viso e corpo. Ho bisogno di aiuto per infilarmi il costume da Catwoman. Non riesco da sola per via di come è fatto. Probabilmente non sono mai stata "toccata" così tanto sul lavoro" spiega Kravitz.

Intanto si continua a sperare in un vaccino, anche perché con produzioni così massicce, sarebbe davvero complicato gestire i nuovi tempi e i nuovi metodi senza.

Intanto Zoë continua ad allenarsi, come raccontato da Robert Pattinson, che invece di sudare e faticare in quarantena non ne ha voluto sapere (almeno stando a quanto dice lui).

La nuova data d'uscita di The Batman è ora fissata per il 1 ottobre 2021.