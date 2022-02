The Batman, Colin Farrell: "Warner Bros. ha vietato a Pinguino di fumare"

Colin Farrell ha parlato del ruolo di Pinguino in The Batman, l'ultimo atteso film di Matt Reeves, in cui però - svela - gli è stato vietato di fumare da Warner Bros.

Colin Farrell racconta della sua interpretazione del villain Pinguino nel prossimo film di Matt Reeves, The Batman, svelando che Warner Bros. non gli ha permesso di fumare, come in origine faceva il personaggio.

The Batman: Robert Pattinson, Colin Farrell, Zoe Kravitz e John Turturro

Tanti prima di lui hanno interpretato Pinguino, come Danny De Vito in Batman - il ritorno, ma ora tocca a Colin Farrell dar vita allo storico nemico di Bruce Wayne in The Batman.

Nel video "The Batman cast interview" di Jake's Take, l'attore racconta di come gli studios erano fermamente contrari a far fumare il personaggio:

"Ho combattuto valorosamente per un sigaro, ho anche detto a un certo punto 'posso averlo spento' e loro mi hanno detto no. L'Oz che incontriamo non ha incarnato l'energia del Pinguino che riconosciamo dai fumetti originali e dai film precedenti, quindi vedrò se va di nuovo. Mi piacerebbe esplorarlo perché non è un underboss, non è un boss, è solo un soldato di Falcone in questa fase. Ma ha una grande ambizione e sogna di fare grandi cose"

Batman: tutti i film sull'uomo pipistrello

Nello stesso video, il collega John Turturro, che interpreterà Carmine Falcone, aggiunge che gli piacerebbe molto vedere il Pinguino di Colin con l'iconico bocchino e la sigaretta. A queste parole, Colin Farrell prosegue, facendo riferimento all'eventuale serie spin-off su Pinguino: "HBO mi darà il via libera per quello".

Vi ricordiamo che The Batman di Matt Reeves arriverà nei cinema italiani il prossimo 3 marzo, con Robert Pattinson nei panni del protagonista.