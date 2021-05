The Batman: un malato terminale grande fan della DC chiede di vedere il film prima di morire

The Batman arriverà nei cinema nel mese di marzo 2022 e un fan dei fumetti della DC ha chiesto di poter vedere in anteprima il film con star Robert Pattinson perché teme, essendo tristemente un malato terminale a cui restano pochi mesi di vita, di non riuscire a vedere la nuova avventura cinematografica del Cavaliere Oscuro.

Justin Ward, come ha spiegato nella sua pagina GoFundMe ideata per cercare di raccogliere i soldi necessari a occuparsi del suo funerale e aiutare i suoi genitori economicamente, ha purtroppo delle metastasi al cervello.

Justin Ward ha scritto un post online per chiedere ai vertici di Warner Bros di aiutarlo a realizzare uno dei suoi ultimi desideri prima di morire, visto che la pandemia ha ostacolato la fine della produzione di The Batman e ha ritardato l'uscita nelle sale del progetto.

Lo spostamento al 2022, considerando il drammatico quadro clinico, gli rende infatti quasi impossibile poter vedere nelle sale il progetto con star Robert Pattinson che, come ha spiegato, è il film che attendeva di più in questo difficile periodo della sua vita.

Justin ha cercato di coinvolgere anche Andy Serkis, l'interprete di Alfred nel lungometraggio, il regista Matt Reeves e Kevin Smith, filmmaker che conosce molto bene il mondo della DC e le persone al lavoro sugli adattamenti cinematografici dei fumetti. Il sostegno su Twitter da parte di altri fan sta contribuendo a diffondere la sua richiesta e in tanti sperano che si possa ripetere quanto accaduto in casi analoghi con Il Risveglio della Forza, quando J.J. Abrams ha permesso a Daniel Fleetwood di vedere un montaggio non completato del film, Avengers: Endgame e, recentemente, Halloween Kills.

A interpretare l'Uomo Pipistrello nel nuovo progetto dedicato alla storia di Bruce Wayne c'è la star Robert Pattinson. Al suo fianco troviamo Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Paul Dano in quello de l'Enigmista, Colin Farrell sarà il Pinguino e Andy Serkis il fedele maggiordomo Alfred.

Due sequel del film saranno già in cantiere, mentre è in sviluppo un prequel spinoff televisivo intitolato Gotham P.D., in arrivo prossimamente su HBO Max.