The Batman: Tom Welling pronto a diventare Superman per sfidare Robert Pattinson

The Batman con Robert Pattinson arriverà il prossimo anno al cinema, ma già se ne parla ormai da tanto e anche Tom Welling, storico interprete di Superman nella serie Smallville, vorrebbe tornare nell'universo DC proprio per confrontarsi con il nuovo Bruce Wayne.

The Batman, Robert Pattinson come Bruce Wayne in una delle prime foto del film

In un'intervista con El Mundo de Ernestoneitor, quando gli è stato chiesto del suo potenziale ritorno come Superman in un'ambientazione cinematografica, Tom Welling ha rivelato vorrebbe tornare nei panni del supereroe per un film DC, magari con la versione di Robert Pattinson in The Batman. La star pensa che sarebbe molto divertente, vista anche la sua amicizia con l'attore di Twilight: "Sì, penso che sarebbe bello. Il mio amico Rob Pattinson sarà il nuovo Batman. Mi piacerebbe. Sarebbe divertente essere il Superman che compare nel suo film, solo perché è un mio amico. Sì, chi lo sa?"

Tom Welling è Clark Kent, alias Superman, nella serie tv Smallville, episodio: Prey

A distanza di dieci anni dal finale della serie e dopo essere tornato lo scorso anno nel crossover Crisis on Infinite Earths di The CW, Tom Welling è pronto a tornare come Superman, un personaggio che ha segnato la sua carriera e che, a quanto pare, non vuole lasciare. Chissà se in futuro Warner Bros. prenderà in considerazione la sua proposta per un film DC, mai dire mai.

Vi ricordiamo che The Batman è un film di Matt Reeves, da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Peter Craig. Nel cast oltre a Robert Pattinson ci saranno anche Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro e Peter Sarsgaard.