The Batman: Batman ha creato l'Enigmista? Ce lo spiega una teoria

Dopo una settimana dall'uscita del primo trailer di The Batman di Matt Reeves, alcuni fan hanno già elaborato nuove teorie in merito al film e ai personaggi, visto che il film racconterà di loro in un modo del tutto nuovo e tra queste è saltata fuori la teoria che vede Batman come vero creatore del villain Enigmista.

The Batman: un'immagine dal trailer

Nella pellicola di Matt Reeves, che vede Robert Pattinson nei panni di Batman, vedremo approfondire le origini di alcuni dei personaggi, tra cui probabilmente L'Enigmista, interpretato da Paul Dano. Secondo una nuova teoria dell'utente Reddit u/Mikhail10, il villain avrebbe iniziato a uccidere proprio a causa di Bruce Wayne e della sua riluttanza nell'uccidere. Questa teoria scaturisce da una battuta inserita nel trailer, ovvero "If you are justice, please do not lie, what is the price for your blind eye", frase che sentiamo subito dopo aver visto le vittime del criminale.

La teoria suggerisce che qualcuno vicino all'Enigmista, o forse addirittura lui stesso, sta stato ferito a causa del rifiuto di Batman a uccidere, provocando l'ira del feroce serial killer. Questa riflessione potrebbe avere un fondamento visto che il regista Matt Reeves ha dichiarato nel corso del DC Fandome che questo film sarà un'esplorazione delle origini di alcuni criminali di Gotham City.

The Batman arriverà al cinema a ottobre 2021, con Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright, John Turturro e Peter Sarsgaard.