The Batman: il teaser trailer presentato al DC Fandome

Al DC Fandome è stato presentato il teaser trailer di The Batman, atteso film diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson. Video che ha un che di epocale, dato che il lungometraggio stesso è ancora in standby, in attesa che le riprese possano ricominciare a settembre dopo l'interruzione di cinque mesi fa. Tutto questo in un periodo molto interessante per i fan dell'Uomo Pipistrello, dato che è stato annunciato che Ben Affleck tornerà nei panni del vigilante di Gotham City nel film dedicato a Flash, al fianco di un altro veterano come Michael Keaton.

Nel video si mostra Bruce Wayne alle prese con misteriose morti, indizi lasciati sulle scene del crimine, oltre a regalare le prime immagini dei villain compresa Catwoman, del costume e di Robert Pattinson in azione mentre cerca di capire come affrontare la violenza a Gotham City.

The Batman era inizialmente nato come progetto a cura di Ben Affleck, che oltre a interpretare il personaggio doveva anche essere il regista e co-sceneggiatore del film. Per una serie di circostanze spiacevoli sul piano personale e professionale l'attore e cineasta ha prima preferito rinunciare alla regia, affidata a Matt Reeves, e poi al film in toto, consentendo al collega di fare qualcosa di diverso. Il risultato, a detta dello stesso Reeves, è un progetto dalle tinte noir che sarà ambientato nei primi anni di attività di Batman (Robert Pattinson) e metterà in evidenza la sua personalità da detective, solitamente trascurata al cinema. Al fianco dell'attore britannico vedremo anche, tra gli altri, Zoë Kravitz (Selina Kyle), Andy Serkis (Alfred) e Jeffrey Wright (Jim Gordon). Il film uscirà nelle sale nell'autunno del 2021.

Matt Reeves ha rivelato che ama Batman fin da quando era bambino, oltre ad aver apprezzato tutti gli interpreti cinematografici dell'iconico ruolo e di essere felice di rivedere Ben Affleck nella parte grazie a Zack Snyder's Justice League, e che è stato felice perché poteva proporre un film di genere. Gli omicidi apriranno le porte alla scoperta della corruzione e della violenza di Gotham City, mostrando Bruce che sta cercando di capire il ruolo della sua famiglia in tutto questo. La città, inoltre, doveva sembrare una città totalmente nuova che non ricordasse in modo specifico un luogo realmente esistito. Gli abitanti, invece, inizialmente proveranno del timore nei confronti di questa figura mascherata, avendo una reazione che Bruce cercherà di analizzare e affrontare.

Reeves ha sottolineato che si è cercato di rendere la storia e i personaggi propri e indipendenti dagli altri progetti proposti in precedenza, mostrando inoltre i villain da giovani che verranno introdotti mentre si cerca di risolvere questi misteri. La serie televisiva legata al film, invece, permetterà di addentrarsi maggiormente nel mondo del crimine di Gotham.

Il filmmaker ha raccontato che il costume indossato da Pattinson doveva dare l'idea di qualcosa in continua evoluzione, considerando che Bruce sta iniziando la sua attività di vigilante a Gotham City. Matt ha inoltre scherzato sottolineando che si è seguito il consiglio di Christian Bale, ideando un costume che permettesse a Robert di muoversi con facilità e poter andare in bagno senza difficoltà. Per arrivare alla versione definitiva del costume e della batmobile è stato impiegato quasi un anno di lavoro. Per quanto riguarda l'attore, Reeves ha sottolineato che si tratta di un attore camaleontico, che ama il personaggio e ne capisce totalmente l'anima.