The Batman: svelata l'identità del personaggio di Peter Sarsgaard

The Batman avrà tra gli interpreti anche Peter Sarsgaard e, come accaduto con Jayme Lawson, i fan possono finalmente scoprire l'identità del personaggio che gli è stato affidato nel nuovo cinecomic tratto dai fumetti della DC.

Nel lungometraggio diretto da Matt Reeves l'attore sarà infatti il procuratore distrettuale di Gotham City, Gil Colson. La parte affidata a Peter Sarsgaard non è presente nel DC Comics Universe e dovrebbe quindi essere una presenza inedita nelle avventure di Bruce Wayne, l'iconico personaggio interpretato da Robert Pattinson in The Batman le cui riprese sono ufficialmente iniziate.

Le prime foto dal set di The Batman che anticipavano la scena di un funerale, avevano dato ufficialmente il via all'attesa di ulteriori dettagli relativi alla lavorazione del film cinecomic che avrà nel cast anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, Jeffrey Wright che sarà il Commissario Gordon, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.