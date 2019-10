The Batman: Seth Rogen poteva essere il Pinguino!

The Batman avrebbe potuto avere Seth Rogen nel ruolo del Pinguino, ma le trattative non sono terminate in modo positivo.

The Batman avrebbe potuto avere nel proprio cast Seth Rogen che era stato considerato inizialmente l'interprete perfetto per il malvagio Pinguino, uno dei villain che apparirà nel prossimo cinecomic della Warner Bros..

La notizia del possibile coinvolgimento di Seth Rogen arriva dopo l'uscita di scena di Jonah Hill delle trattative per un suo potenziale coinvolgimento tra gli interpreti di The Batman. Una fonte vicina alla produzione ha infatti rivelato che i due attori erano stati considerati rispettivamente per i ruoli del Pinguino e dell'Enigmista, ma le due star sono poi state escluse dal casting attualmente in corso.

Matt Reeves sarà il regista del progetto della Warner Bros. con protagonista Robert Pattinson che interpreterà Bruce Wayne nella nuova versione della storia ambientata a Gotham City, mentre Zoë Kravitz sarà Catwoman.

La sceneggiatura è firmata da Reeves e Mattson Tomlin, mentre le riprese di The Batman inizieranno nel mese di gennaio a Londra.

Il film mostrerà Pattinson nella parte di un giovane Bruce Wayne, alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective e a confronto con nemici del calibro di Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra's al Ghul.