The Batman: la sceneggiatura di Matt Reeves disponibile on line in versione integrale

Deadline ha offerto la possibilità di visionare o scaricare la sceneggiatura integrale di The Batman firmata dal regista Matt Reeves e da Peter Craig. Sebbene il film duri tre ore, la sceneggiatura di Reeves e Craig è lunga 129 pagine.

Matt Reeves è il quarto regista a presentare una nuova interpretazione di Batman. La versione di Tim Burton del 1989 ha portato a tre sequel e tre diversi Batman/Bruce Wayne nella stessa serie. Christopher Nolan ha rivoluzionato il personaggio in chiave più realistica con Batman Begins, affidando il ruolo del Cavaliere Oscuro a Christian Bale, e Zack Snyder ha portato Ben Affleck nei panni di un veterano brizzolato di Batman. (Naturalmente, c'era anche un film del 1966 basato sullo show televisivo con Adam West).

The Batman: Robert Pattinson insieme a Zoë Kravitz in una scena dal film

In origine, The Batman era nato come spinoff per il Batman di Ben Affleck, che avrebbe dovuto anche occuparsi della regia. Quando il divo ha declinato, Matt Reeves è ripartito da capo reinventando il suo eroe in versione più giovane, all'inizio della sua carriera da vigilante a Gotham City. Reeves e il suo co-sceneggiatore Peter Craig hanno scelto di tenere The Batman separato dal DC Extended Universe e puntare su Robert Pattinson come nuovo protagonista.

In the Batman, Bruce Wayne è al suo secondo anno come vigilante per le strade di Gotham City. Sta lavorando con il tenente Gordon (Jeffrey Wright), ma gli altri poliziotti non si fidano di lui. L'Enigmista (Paul Dano) sta lasciando messaggi per The Batman sui suoi obiettivi, e le indagini di Batman lo portano a interrogare i mafiosi The Penguin (Colin Farrell) e Carmine Falcone (John Turturro) mentre collabora con Selina Kyle (Zoë Kravitz).

The Batman: Il Commissario Gordon in un'immagine dal trailer

Attraverso l'indagine, The Batman esplora entrambi i lati di Bruce Wayne, l'eccentrico miliardario e il vigilante mascherato. Il suo maggiordomo Alfred (Andy Serkis) aiuta Wayne a proteggere la sua doppia identità. Il film esplora anche i confini che lui attraverserà e non attraverserà insieme a Selina. The Batman si conclude con Wayne che realizza il valore di Batman oltre a innestare la paura nei cuori dei criminali. Il finale rivela anche un altro famoso cattivo di Gotham City nel Manicomio di Arkham, pronto a fare la sua comparsa nel sequel