The Batman: il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson apparirà nella serie su Pinguino?

The Penguin, la serie spinoff di HBO Max incentrata sul Pinguino di Colin Farrell, alias Oswald Cobblepot, potrebbe prevedere la presenza del Batman di Robert Pattinson.

A quanto anticipato, la serie su Pinguino si collocherà temporalmente subito dopo la fine di The Batman e temporaneamente prima degli eventi del secondo film. The Penguin espanderà sul piccolo schermo l'universo creato da Matt Reeves e sarà sceneggiata da Lauren LeFranc stabilendo "Oz" come il grande cattivo di Gotham City in vista dell'imminente Continuazione. Quando la serie è stata annunciata per la prima volta, è stato detto che un'apparizione dello stesso Batman era improbabile, ma a quanto pare i piani sarebbero cambiati.

Secondo quanto rivelato da Jeff Sneider nel podcast Hot Mic, Robert Pattinson potrebbe riprendere il ruolo di Bruce Wayne/Batman per lo show. In tal caso è possibile che lo spazio limitato al personaggio sia ridotto, ma la sua presenza nella serie sembra una mossa molto intelligente da parte di DC.

Una storia incentrata su Pinguino potrebbe funzionare anche senza il pipistrello, ma il vigilante di Pattinson potrebbe fare una capatina per tenere d'occhio il riminale in piena ascesa nel sottobosco di Gotham city.

The Penguin (titolo provvisorio) sarà interpretata anche da Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo e Deirdre O'Connell. Si ritiene che Millioti interpreterà Sofia Falcone, ma non abbiamo ancora dettagli sugli altri ruoli. La prima stagione della serie sarà composta da 8 episodi.

Non è stata fissata alcuna data per la premiere, ma sappiamo che il sequel di The Batman uscirà nei cinema nell'ottobre 2025.