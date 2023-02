The Batman 2, Joker: Folie à Deux, ecco come si collegheranno al nuovo DC Universe

The Batman 2 e Joker: Folie à Deux non faranno parte del DC Universe, ma verrano sviluppati e distribuiti sotto l'etichetta DC Altrimondi.

I co-CEO dei DC Studios James Gunn e Peter Safran hanno messo in chiaro che i film su Joker e The Batman, e i due sequel in preparazione, non faranno parte del nuovo DC Universe, ma cadranno sotto l'etichetta Altrimondi.

Dopo anni di caos produttivo, James Gunn e Peter Safran sono stati scelti per mettere ordine nel DCU e creare un universo coeso di eroi e villain di film, serie tv e videogame. Secondo Safran, il DCU è un multiverso, ma si concentrerà su una continuità primaria. Verrà fatta chiarezza su tutto ciò che non è DCU, come i film The Batman e Joker che saranno trattati come proprietà di Altrimondi, come accadrà anche per altri progetti DC che non fanno parte della DCU. In futuro ci sarà un'etichettatura più chiara per i progetti non DCU.

"Il DC è un multiverso, ma ci concentreremo su un universo di quel multiverso", ha detto James Gunn in un video pubblicato su Twitter. "E se qualcosa non è DCU, lo diremo molto chiaramente. Quindi prodotti rigorosamente per adulti come Joker di Todd Phillips, o animazione per bambini come Teen Titans Go, chiariremo subito che sono progetti DC Altrimondi proprio nello stesso modo in cui lo stiamo facendo nei fumetti".

Sebbene non farà parte del DCU, James Gunn punta molto su sequel di The Batman si chiamerà The Batman Part II. Il sequel diretto da Matt Reeves arriverà sul grande schermo il 3 ottobre 2025.

Per quanto riguarda Joker 2, ufficialmente intitolato Joker: Folie à Deux, arriverà a ottobre 2024. Il sequel, attualmente in fase di ripresa sotto la direzione di Todd Phillips, vedrà Joaquin Phoenix tornare nel panni del Clown Principe del Crimine, mentre Lady Gaga è stata scelta per interpretare Harley Quinn.

Anche un altro film di Batman è in lavorazione, ma questo non ha nulla a che fare con l'incarnazione dell'Uomo Pipistrello di Robert Pattinson nei film di Matt Reeves. The Brave and the Bold, che farà parte del DCU, sarà caratterizzato dalla presenza sia di Batman che di Robin, alias il figlio biologico di Bruce Wayne, Damian Wayne, che secondo Gunn è "un piccolo figlio di puttana".