The Batman: Robert Pattinson ha seguito il consiglio di Christian Bale sul costume

Robert Pattinson ha svelato che, prima delle riprese di The Batman, essere a conoscenza dei problemi avuti dai precedenti interpreti di Bruce Wayne gli ha permesso di compiere una richiesta specifica ai costumisti.

L'attore ha parlato del divertente dettaglio durante un'apparizione al talk show condotto da Jimmy Kimmel.

L'attore ha rivelato che la produzione di The Batman gli aveva fatto provare i costumi indossati dai precedenti interpreti dell'iconico ruolo per provare a capire quale tipo di stile potesse andare bene alla sua versione dell'eroe di Gotham City. Robert Pattinson ha poi svelato: "Ero un po' spaventato all'idea di chiedere qualcosa agli altri attori che hanno avuto la parte, ma mi sono imbattuto in Christian Bale in un bagno e penso che questo lo abbia ispirato a dire 'La prima cosa di cui hai bisogno quando indossi il Bat-costume è capire in che modo andare a fare pipì'. Quindi sono tornato dai costumisti e ho detto 'La prima cosa di che ho bisogno di una toppa, una patta sul retro, un modo per accedere facilmente a quell'area in caso di bisogno".

Bale aveva dato lo stesso consiglio anche a Ben Affleck e l'attore, commentando il casting di Pattinson, aveva dichiarato: "Oh buona scelta, è interessante. Sono certo che ideerà qualcosa di interessante". La star della trilogia di Christopher Nolan aveva inoltre sottolineato: "Gli ho dato lo stesso consiglio dato a Ben Affleck: 'Semplicemente sii in grado di andare a fare pipì da solo. Non ti senti molto un supereroe quando non puoi andare a fare pipì da solo".