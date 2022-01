The Batman, Robert Pattinson: "Scherzare sugli allenamenti non fu una buona idea"

La star di The Batman Robert Pattinson ammette che scherzare sul fatto che non si stesse allenando per il ruolo non fu proprio un'idea eccelsa.

Ricordate quando il protagonista di The Batman Robert Pattinson disse di non amare particolarmente la routine fisica che avrebbe dovuto rispettare per il ruolo, e di essere piuttosto indietro rispetto ai colleghi con gli allenamenti? Beh, lui in realtà scherzava, ma il web e i fan dell'Uomo Pipistrello non la presero molto bene...

Era maggio 2020, quando ancora si era costretti a stare chiusi in casa senza alcun contatto esterno per via dell'emergenza sanitaria. Robert Pattinson parlava ai microfoni di GQ di come aveva trascorso gli ultimi mesi, e oltre a rivelare delle improbabili trovate culinarie (come la pasta fast food "Piccolini Cuscino", affermava anche di non essere esattamente in pari con gli allenamenti imposti dalla sua personal trainer per il ruolo di Batman...

"Io sto a malapena facendo qualcosa... Letteralmente. Se stai li ad allenarti tutto il tempo sei parte del problema. Così instauri un precedente. Negli anni '70 gli attori mica facevano una cosa del genere. Nemmeno James Dean aveva tutti quei muscoli" dichiarava con evidente tono scherzoso.

Tuttavia, in molti sembrano aver preso sul serio (e un po' troppo a cuore) queste parole, e così l'idea che l'attore non si fosse preparato adeguatamente per la parte fece il giro del web.

"Quella battuta mi ha davvero perseguitato" ha rivelato recentemente Pattinson ai microfoni di Variety "Ma penso semplicemente che sia alquanto imbarazzante parlare di come ti alleni e metti su muscoli. Forse è una cosa inglese. A meno che tu non esibisca un fisico perfetto, e la gente è genuinamente curiosa nel chiederti 'Come sei riuscito ad ottenere una forma fisica così incredibile?".

"Se interpreti Batman è logico che devi allenarti. E se non ricordo male quell'intervista era ai tempi del lockdown in Inghilterra, in una fase del workout sì mi allenavo, ma un po' meno del solito" continua l'attore, facendo poi riferimento a un'altra sua celebre intervista in cui fece una battuta molto simile in quanto a tipologia di humor "È un po' come in quell'intervista che feci quando avevo tipo 21 anni e dissi che non mi lavavo i capelli. Sono passati 15 anni e non ancora riesco a scollarmela di dosso".

Per scoprire quali sono stati i risultati dei suoi (duri) allenamenti, però, dovremo attendere il prossimo marzo, quando The Batman arriverà nelle sale.