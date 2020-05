The Batman, Robert Pattinson: "Indossare la Batsuit in prova la prima volta è stato strano"

Nel corso di un'intervista, la star di The Batman Robert Pattinson ha descritto cosa ha provato nell'indossare per la prima volta la Batsuit.

Robert Pattinson attende di fare ritorno sul set di The Batman e nel frattempo torna a parlare nell'emozione "strana" di accostarsi al personaggio e di provare per la prima volta la Batsuit.

Un camera test di The Batman

Pattinson, che compirà 34 anni il 13 maggio, ha descritto a STYLE la prima prova costumi per The Batman spiegando: "Ti senti subito potente. Ed è davvero stupefacente, è incredibilmente difficile entrare in quel costume perciò da un lato è umiliante. Hai cinque persone che cercando di infilarti in quella cosa. Una volta che ce l'hai fatta, pensi: 'Mi sento forto, mi sento torsto, anche se qualcuno ha dovuto spingere il mio sedere dentro questa tuta'. Cerchi di trovare un equilibrio, di donare qualcosa di nuovo al personaggio senza spaventare le persone. E devi lavorare nei confini del costume."

Durante la pausa dalle riprese di The Batman, Robert Pattinson è stato avvistato mentre faceva jogging sfoderando un fisico tonico e allenato.

"Batman è un personaggio complicato" spiega. "Non credo che avrei potuto interpretare un vero eroe, c'è sempre qualcosa di sbagliato. Credo che sia perché uno dei miei occhi è più piccolo dell'altro... Non sono interessato a interpretare un eroe. Ma ho sempre trovato Batman interessante, è combattuto, soprattutto in alcune versioni della sua storia. Non sa se è nel giusto oppure no, cammina su un filo."