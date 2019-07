The Batman: il cinecomic con Robert Pattinson entra in pre-produzione!

The Batman, il cinecomic con protagonista Robert Pattinson, sembra sia entrato in pre-produzione in vista di un arrivo nelle sale nel 2021.

L'atteso film dedicato alla storia di Bruce Wayne, secondo quanto riporta il sito di IMDb Pro, è passato dalla fase di stesura dello script a quella di pre-produzione.

Le riprese di The Batman dovrebbero iniziare alla fine del 2019 o nei primi mesi del 2020 con la regia di Matt Reeves. L'attore Robert Pattinson avrà, come annunciato da tempo, la parte del giovane Bruce Wayne, personaggio mostrato in versione detective e alle prese con numerosi villain.

A causare caos e problemi nella città di Gotham City dovrebbero essere il genio del crimine conosciuto con il soprannome dell'Enigmista, l'affascinante Catwoman, il glaciale Pinguino, e il piromane Firefly. Per ora la produzione non ha ancora svelato il nome degli interpreti che hanno ottenuto i ruoli dei personaggi tratti dai fumetti della DC.

Il cinecomic verrà poi distribuito nelle sale americane il 25 giugno 2021.

Tornando a Robert Pattinson, l'attore in questi giorni è sul set del nuovo film di Christopher Nolan, Tenet ed è apparso nell'horror The Lighthouse, che è stato presentato a Cannes 2019 e lo rivedremo in diversi film in arrivo, tra cui The King e Waiting for the Barbarians.