The Batman, Robert Pattinson ha contribuito alla creazione del costume

Ci è finalmente stato mostrato qualcosa in più su The Batman, e abbiamo inoltre scoperto che dobbiamo ringraziare anche Robert Pattinson per il design del costume.

Il DC FanDome ha portato con sé un primo teaser trailer di The Batman, nel quale abbiamo potuto ammirare meglio il Batsuit. Ma sapevate che Robert Pattinson ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione del costume?

È stato Matt Reeves, regista del film a raccontarlo - a proposito, qui potete vedere il trailer italiano di The Batman - rispondendo alle domande dei fan: "Abbiamo ovviamente un'incredibile costumista Jacqueline Duran e il Batsuit è stato ideato da Glenn Dillon, e stiamo parlando di due geni".

"È stato grandioso lavorare con loro, ma una delle cose che più contano è il fatto che gli attori collaborino all'ideazione dei costumi. Rob Ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione del suo, ha aiutato nel design per fare in modo che ciò che potesse muoversi comodamente durante le scene di lotta. E uno degli aspetti più degni nota è proprio il fatto che il Batsuit sia così pratico" continua, ricordando come, da questo punto di vista, Pattinson abbia seguito il consiglio di Christian Bale, ovvero di fare in modo di poterci andare comodamente al bagno.

"L'idea è quella di far vedere come sia stato Bruce a costruirsi il costume, così dovevamo trovare il modo di renderlo abbastanza pratico da potercisi muovere, ma far capire che fosse ancora un work in progress, in continua evoluzione" spiega, e ricorda "Poi è la storia ad aiutarci: siamo nel suo secondo anno di attività come Batman, lui è lì fuori ogni notte a cercare guai. Quindi quando vedi il costumi, noti questi graffi e queste ammaccature, e tutti i più piccoli dettagli... È stato davvero entusiasmante questo dialogo tra me, i costume designer e Rob".

The Batman arriverà al cinema a ottobre 2021, e noi non vediamo l'ora. E voi?