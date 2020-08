The Batman: il trailer italiano del film con Robert Pattinson

The Batman si svela con il trailer italiano del film diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nel ruolo del protagonista. Il film ha avuto una sua presentazione ufficiale durante il DC FanDome insieme ad altre pellicole particolarmente attese.

Nel video vediamo Bruce Wayne alle prese con omicidi misteriosi ed efferati, indagini e soprattutto bugie. Da sottolineare che nel trailer ita di The Batman anche alcune scritte presenti nel film sono state adattate in italiano (tra cui quella sul biglietto d'auguri). Ci vengono mostrate le prime immagini dei villain, compresa una scattante Catwoman interpretata da Zoe Kravitz e del costume indossato da Robert Pattinson (del quale avevamo avuto un'anticipazione con un primo video, rilasciato mesi fa). A proposito di indagini, il regista Matt Reeves ha spiegato appunto che il film racconterà i primi anni di attività di Batman e metterà in evidenza la sua personalità da detective, solitamente meno esplorata al cinema Al fianco di Robert Pattinson e Zoe Kravitz vedremo anche, tra gli altr, Andy Serkis (Alfred) e Jeffrey Wright (Jim Gordon). Il film uscirà nelle sale nell'autunno del 2021.

Inizialmente The Batman era inizialmente nato come progetto di Ben Affleck, che oltre a vestire i panni del protagonista avrebbe dovuto anche dirigerlo, oltre che occuparsi della sceneggiatura. Alla fine però Affleck ha deciso di abbandonare il progetto (sia come regista che come interprete) a causa delle pressioni mediatiche per lui eccessive (in quel periodo l'attore stava affrontando la sua dipendenza dall'alcool e la separazione da sua moglie Jennifer Garner). Alla fine Robert Pattinson è stato scritturato come protagonista di The Batman, una scelta molto discussa sin dagli inizi, e che probabilmente continuerà a dividere i fan. L'attore ha raccontato in più occasioni che si è arrabbiato moltissimo quando le notizie sul suo ruolo sono trapelate durante lo scorso Festival di Cannes, per poi diffondersi rapidamente a macchia d'olio.

Per quanto riguarda Affleck invece, proprio quasi in contemporanea con il rilascio di questo primo trailer, è arrivata la notizia l'attore riprenderà il ruolo di Bruce Wayne, ma in The Flash.