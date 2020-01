The Batman: Robert Pattinson a bordo di una moto nelle prime foto dal set?

Le prime foto dal set di The Batman potrebbero regalare le prime immagini di Robert Pattinson in versione Bruce Wayne.

Robert Pattinson sembra sia stato avvistato per la prima volta sul set di The Batman, come dimostrano alcune foto scattate durante le riprese in corso nella città di Londra.

Il regista Matt Reeves ha iniziato infatti il lavoro sul nuovo cinecomic dedicato alla storia di Bruce Wayne e online sono stati condivisi alcuni scatti che regalano qualche anticipazione dei primi ciak. In alcune foto sembra essere presente anche Robert Pattinson, non in versione "eroica", ma a bordo di una moto.

Le immagini sono infatti relative alle riprese di una scena di The Batman in cui il protagonista si toglie il casco. A suscitare la curiosità dei fan anche il "look" della moto utilizzata che sembra avere un legame con la storia raccontata nei fumetti.

Can confirm 100% as he never revealed his face but is this Robert.....!? 🦇 pic.twitter.com/MX90S7bqol — Wade Gravett (@WadeGrav) 6 gennaio 2020

A few more......👍🦇 pic.twitter.com/4bB5wuy76N — Wade Gravett (@WadeGrav) 6 gennaio 2020

First look at #RobertPattinson as Bruce Wayne during a #TheBatman location shoot in London. pic.twitter.com/FVUmnmQJmM — Alper アルパ ス-알쁠 (@alperzilgir) 6 gennaio 2020

Mucha gente identifica las nuevas fotos del rodaje de #TheBatman con Bruce en moto con Zero Year de Scott Snyder, pero a mí con esa indumentaria me recuerda más a esta secuencia d Año Uno d Frank Miller.

Bruce Wayne de paisano en moto, en una secuencia clave del final del comic. pic.twitter.com/1aHeoPDnC3 — Príncipe Payaso del Crimen (@clownprince_86) 6 gennaio 2020

Le prime foto dal set di The Batman che anticipavano la scena di un funerale, diffuse la settimana scorsa hanno dato ufficialmente il via all'attesa di ulteriori dettagli relativi alla lavorazione del film cinecomic che avrà nel cast anche Colin Farrell, Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, Jeffrey Wright che sarà il Commissario Gordon, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.