The Batman: Robert Pattinson in uno spettacolare fan trailer

Le riprese di The Batman con Robert Pattinson sono ufficialmente iniziate come ha confermato il regista Matt Reeves, nel frattempo uno spettacolare fan trailer approda in rete.

Siamo ancora ben lontani dall'avere qualche immagine ufficiale di The Batman da sbirciare prima dell'uscita del film a giugno 2021. Nel frattempo, un solerte fan ha creato un trailer fatto in casa per darci un'idea di come sarà il cast della nuova versione del Cavaliere Oscuro. Con un po' di fantasia possiamo già immaginarcelo.

Lo youtuber StryderHD ha infatti preso clip e sequenze da vari film, mettendole insieme per ricreare il fantastico insieme di attori che popolerà la nuova versione del classico Batman. Al centro del fan trailer c'è il protagonista, il futuro uomo pipistrello interpretato da Robert Pattinson. Tra diversi momenti presi dalla precedente trilogia di Christopher Nolan, sbucano quindi frammenti del Cosmopolis di David Cronenberg, dove Pattinson sfoggia la pettinatura impomatata più vicina al look tipico di Bruce Wayne.

Insieme a lui, compare Colin Farrell, che in The Batman avrà il ruolo del Pinguino. Per l'attore irlandese sono state utilizzate scene da Animali Fantastici, anche se stando ad alcune foto scattate recentemente potremmo aspettarci un Oswald Cobblepot biondo platino. Dal Catwoman del 2004 arrivano le immagini che anticipano la presenza di Zoë Kravitz nelle vesti di Selina Kyle (speriamo almeno in un costume migliore di quello riservato ad Halle Barry), mentre per il commissario Gordon, che avrà il volto di Jeffrey Wright, sono stati utilizzati frammenti della serie tv Westworld e del film Source Code.

The Batman con Robert Pattinson: 5 cose che vorremmo nel film

Alcuni interpreti non sono stati inclusi nel fan trailer di The Batman, che rivolge gran parte della sua attenzione al più centrale Robert Pattinson. Per esempio, nel ruolo dell'enigmista ci sarà Paul Dano, in quello del boss criminale Carmine Falcone vedremo John Turturro, il procuratore distrettuale Gil Colson sarà Peter Sarsgaard, mentre la candidata sindaco Bella Real è affidata all'attrice Jayme Lawson.