The Batman, Robert Downey Jr.: "Non vedo l'ora di vedere Robert Pattinson in azione"

Robert Downey Jr. ha dichiarato di stare aspettando con molta curiosità The Batman per poter scoprire l'approccio di Robert Pattinson all'iconico ruolo di Bruce Wayne.

La star di Iron Man era ospite del podcast The Joe Rogan Experience quando ha avuto modo di parlare del nuovo progetto tratto dai fumetti della DC. Robert Downey Jr., rispondendo a una domanda su The Batman, ha dichiarato: "Voglio vedere cosa farà Robert Pattinson con la parte. Mi piace quel ragazzo".

I due attori non hanno mai lavorato insieme, pur avendo recitato in due segmenti separati realizzati per il progetto Love & Distrust.

Robert, recentemente, ha accennato anche alla possibilità di apparire nuovamente sul grande schermo con la parte di Tony Stark e i fan si sono chiesti se, terminata l'avventura con la Marvel, sia possibile vederlo in azione anche nel mondo della DC.

Le prime foto dal set di The Batman che anticipavano la scena di un funerale, diffuse la settimana scorsa hanno dato ufficialmente il via all'attesa di ulteriori dettagli relativi alla lavorazione del film cinecomic che avrà nel cast anche Colin Farrell, Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, Jeffrey Wright che sarà il Commissario Gordon, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.