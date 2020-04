The Batman, rivelati alcuni dettagli sulla trama del film?

The Batman sarà anche stato rimandato a novembre 2021, ma pare che alcuni dettagli sulla trama del film di Matt Reeves stiano già iniziando a circolare. Scopriamoli insieme.

Secondo il sito Fandomwire - da cui provengono le informazioni che, al momento, non abbiamo modo di sapere quanto accurate possano realmente essere - la pellicola sarebbe ambientata, come già detto in precedenza, ai giorni nostri, precisamente durante il secondo anno di attività di Batman.

Il Bruce di Robert Pattinson avrebbe non poche somiglianze con quello di Frank Miller in Batman: Year One, e il sito prende anche come riferimento il Bruce di Christian Bale (ma più giovane) per dare un'idea. Insomma, teniamo a mente il playboy che sperpera la sua fortuna in giro per la città.

Città che sarebbe nel pieno delle elezioni elettorali per decidere il prossimo sindaco di Gotham. Ma qualcuno sta facendo fuori tutti i principali candidati al ruolo, uno a uno, lasciando dietro degli indovinelli da risolvere. Non è difficile dedurre che la potenziale mente dell'operazione potrebbe essere l'Enigmista di Paul Dano...

Ma mentre i più si aspetterebbero di vedere uno scontro Batman vs. il gruppo di villain anticipati finora, un po' alla maniera di The Long Halloween, pare invece che da quella miniserie verranno tratti solo alcuni elementi, mentre il resto prenderà una direzione ben diversa. L'Enigmista dovrebbe dunque essere il villain principale, e Batman, assieme al Capitano della GCPD Jim Gordon (Jeffrey Wright) - similmente al duo Sherlockiano, che The Batman ricorderebbe anche un po' - dovrà indagare per scoprirne l'identità.

La missione permetterà a Reeves di introdurre anche i personaggi di John Turturro e Zoë Kravitz, ovvero Carmine Falcone e Selina Kyle/Catwoman. Quest'ultima sarà un'alleata di Batman nel film, ma sempre mettendo sé stessa al primo posto.

Intanto, Os (presumibilmente Oswald Cobblepot) a.k.a. Colin Farrell, già confermato nei panni del Pinguino, sembrerebbe essere qui uno dei buoni, anzi... A quanto pare è uno dei candidati in corsa per la carica di Sindaco di Gotham, e la sua priorità sarebbe, beh, quella di rimanere vivo.

Sempre secondo Fandomwire, non vedremo Harvey Dent, che sarebbe stato rimosso dalla sceneggiatura all'ultimo minuto, similmente a quanto accaduto a Batgirl e al Pinguino con Birds of Prey.

Queste sarebbero, in soldoni, le fondamenta di The Batman secondo i rumor, e - come scrive il sito in conclusione - se nel film di Flash avverrà davvero il reset dei personaggi di cui si vociferava, l'Uomo Pipistrello interpretato da Robert Pattinson dovrebbe diventare parte integrante del "nuovo universo" (passateci il termine) che verrà.