The Batman, Rihanna come Poison Ivy? Lei risponde ai rumor: "Perché no?"

The Batman potrebbe riportare sul grande schermo Poison Ivy e a interpretarla potrebbe essere Rihanna: il rumor lanciato circa una settimana fa da We Got This Covered ha infiammato la fantasia dei fan del DCEU, tanto che qualcuno ha pensato di scomodare la diretta interessata. E lei ha anche risposto.

Secondo i pettegolezzi, la Warner Bros. avrebbe stilato una lista di nomi per trovare l'interprete perfetta della villain di Gotham City, e in cima a questa lista pare ci sia Rihanna. Lei, dal canto suo, ha voluto maliziosamente gettare benzina sul fuoco condividendo un video di un paio di stivali che ha intitolato "Bat-mobile". La ciliegina sulla torta è stata una fanart di Boss Logic che immagina Rihanna come Poison Ivy (realizzata un anno fa ma ritornata in auge, leggermente modificata, in questi giorni).

Così, quando Rihanna è apparsa sul red carpet del Diamond Ball, una giornalista di Entertainment Tonight non ha potuto fare a meno di chiederle chiarimenti sulla questione. E lei? Ha finto di scendere dalle nuvole quando le è stato chiesto di quegli stivali e di quel post con riferimento a Batman, ma ha ammesso di essere una grande fan del Cavaliere Oscuro e del suo universo: "Quel video non ha niente a che fare con Batman, ma questo sì: ho un'ossessione per quel mondo. E ho un'ossessione ancora più grande per Poison Ivy". La star ha svelato di essersi vestita come la villain di Gotham City anche da piccola per Halloween, e di essersi tinta i capelli di rosso in tempi molto più recenti solo per somigliare a Uma Thurman in Batman & Robin di Joel Schumacher.

Tutti questi indizi non fanno certo una prova, anche perchè nella discussione non vi è traccia della Warner Bros. che dovrebbe scritturarla, ma alla fine della conversazione Rihanna ha in qualche modo inviato pubblicamente la sua candidatura: "Sai cosa? Non mi hanno ancora mai chiamata, ma se lo facessero mi piacerebbe provare. Poison Ivy è una mia ossessione da tanti anni", e davanti all'intervistatrice che le diceva che avrebbe proprio dovuto farlo sul grande schermo, nel prossimo The Batman al fianco di Robert Pattinson, Rihanna ha risposto con un candido: "Voglio dire, perchè no?"