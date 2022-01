The Batman: il rating irlandese conferma la presenza di scene di sesso e nudità

L'Irish Film Classification Office offre nuovi dettagli sul contenuto di The Batman confermando la presenza di alcune scene di sesso e nudità.

I fan di The Batman potevano già intuire che negli Stati Uniti il film avrebbe avuto un rating PG-13, ma la valutazione irlandese confermerebbe la presenza di scene di sesso e nudità.

The Batman: Selina Kyle in un'immagine dal trailer

Di recente, l'Irish Film Classification Office ha diffuso la sua valutazione per The Batman. L'atteso film a fumetti riceverà una valutazione di 15A, il che significa che il film è adatto a chiunque abbia più di 15 anni (o 12 anni se accompagnato da un adulto).

Nel sito web viene descritto in dettaglio cosa aspettarsi dal cinecomic: confermata la presenza di scene di violenza e linguaggio "forti" in tutto il film, ci sarà inoltre uso di droghe leggere ed è confermata la presenza di scene di sesso e nudità "lievi". Naturalmente era prevedibile che Warner Bros avrebbe puntato a un film che rientrasse nella categoria censoria PG-13, per evitare limitazioni nell'affluenza del pubblico nei cinema, ma la classificazione dà loro un'idea più ampia di cosa aspettarsi quando il film con Robert Pattinson verrà lanciato il 3 marzo 2022.

The Batman racconterà le gesta di Bruce Wayne dopo due anni trascorsi a pedinare i criminali per le strade di Gotham City. Con solo pochi alleati fidati - Alfred Pennyworth, il tenente James Gordon - nella rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario muove i primi passi per combattere la criminalità a Gotham City sfruttando le sue doti di detective.

A fianco di Robert Pattinson, troviamo Zoë Kravitz come Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano è l'Enigmista, Jeffrey Wright è il tenente James Gordon, John Turturro interpreta il boss armine Falcone, Peter Sarsgaard è il Pubblico Ministero di Gotham Gil Colson, Andy Serkis è il fedele maggiordomo Alfred Pennyworth e Colin Ferrell interpreta Oswald Cobblepot/Pinguino. Nel cast anche Barry Keoghan, Jayme Lawson, Alex Ferns e i gemelli Max e Charlie Carver.