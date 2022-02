The Batman: le prime reazioni dei critici lodano Robert Pattinson e l'approccio originale alla storia

Il film The Batman arriverà nelle sale il 3 marzo e online sono state condivise le prime reazioni dei critici al debutto di Robert Pattinson nella parte di Bruce Wayne.

The Batman sta per arrivare sugli schermi dei cinema di tutto il mondo e le prime reazioni condivise online sono particolarmente positive.

La versione britannica di MTV ha infatti raccolto alcuni pareri dei critici che hanno visto in anteprima il film.

Nel video pubblicato online dedicato a The Batman si loda in particolare l'interpretazione di Robert Pattinson e il lavoro compiuto dal regista Matt Reeves. Hanna Flint di MTV Movies ha dichiarato che il film sarà ricco di tensione, violento e divertente, proponendo una storia delle origini di Bruce Wayne molto coinvolgente.

Il sito DC World ha invece definito il film il migliore tra quelli mai realizzati su Batman e loda l'approccio davvero unico alla storia.

Tra le reazioni anche quelle di Unilad e Total Film che lo hanno definito "sensazionale", mentre i critici di Empire e Shortlist sembrano siano rimasti conquistati dalla storia coinvolgente. Insider si spinge inoltre a dichiarare che "Robert Pattinson sarà il vostro nuovo Batman preferito".

Tra pochi giorni arriverà nelle sale il film diretto da Matt Reeves con star Robert Pattinson nella parte di Bruce Wayne. Il giovane miliardario sarà alle prese con i misteri legati all'Enigmista (Paul Dano) e alla corruzione esistente a Gotham City.

Nel cast ci saranno anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgard, Andy Serkis e Colin Farrell.