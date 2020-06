The Batman: Peter Sarsgaard elogia l'interpretazione di Robert Pattinson

Gli attori del nuovo cinecomic The Batman, diretto da Matt Reeves, stanno per tornare sul set e Peter Sarsgaard, che nel film interpreterà il procuratore distrettuale Gil Colson, ha parlato dell'interpretazione di Robert Pattinson, che vestirà i panni di Batman, definendola davvero fantastica.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, l'attore statunitense si è ritrovato a raccontare la sua esperienza vissuta sul set di The Batman, fino alla chiusura per via delle restrizioni dovute al Coronavirus. Peter Sarsgaard ha infatti parlato del suo collega Robert Pattinson, che tutti attendono con ansia di vedere nel ruolo di Batman, elogiando molto: "È fantastico. Devo dire che lo è davvero. Il lavoro che stava facendo era davvero fantastico. Sono davvero entrato profondamente nel suo Batman e non vedo l'ora di vederlo"

Dalle parole di Peter Sarsgaard, a quanto pare, Robert Pattinson sta facendo un buon lavoro nell'interpretare l'Uomo Pipistrello e i fan fremono dalla voglia di vederlo sul grande schermo, sentimento che crescerà di più dopo questa dichiarazione del suo collega.

La trama di The Batman non sarà basata sull' origine del personaggio, come altri film prima di lui, ma avrà luogo durante i suoi primi anni come Batman. Oltre a Robert Pattinson e Peter Sarsgaard, nel cast saranno presenti altri nomi in vista nel panorama Hollywoodiano, come Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Andy Serkis e Colin Farrell.