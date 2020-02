The Batman, una foto macabra dal set: è una vittima dell'Enigmista?

Una nuova foto emerge dal set di The Batman e mette in scena una vittima di omicidio: si vocifera che possa essere opera dell'Enigmista.

Dal set di The Batman emerge una nuova foto che anticipa una delle vittime del film, magari dell'Enigmista di Paul Dano, che parrebbe avere un ruolo decisamente centrale all'interno del reboot di Matt Reeves. Dopo il camera test per il costume di Robert Pattinson e le immagini delle controfigure in moto, si aprono nuovi scenari di speculazione.

Il 27 gennaio, Reeves in persona aveva annunciato l'inizio delle riprese con una foto su Twitter. Il ciak del film era appoggiato su una poltrona di pelle marrone, ma nessuna altra informazione era trapelata dall'immagine. Il nuovo fotogramma al centro del leak proveniente da Reddit, da un gruppo specializzato su anticipazioni dell'universo cinematografico DC, ritrae il corpo di una vittima in primo piano e sembrerebbe appoggiato proprio alla stessa sedia di pelle marrone!

La sedia, e così la vittima, potrebbero trovarsi all'interno della casa di Bruce Wayne, che nel film viene ritratto come Batman alle prime armi, ancora al lavoro sulle proprie doti da detective. Il lavoro investigativo si sposerebbe a meraviglia con la natura misteriosa e criptica dell'Enigmista, quindi in molti hanno ipotizzato che sarà proprio il personaggio di Paul Dano il principale villain da battere.

The Batman, Zoe Kravitz è Catwoman in un fan camera test: ecco come potrebbe essere

In The Batman i cattivi saranno però numerosi. Sono infatti stati già annunciati, oltre a Dano, Zoë Kravitz nel ruolo di Catwoman, Colin Farrell in quello del Pinguino e John Turturro nei panni di Carmine Falcone. A loro potrebbe aggiungersi un uleriore villain, ovvero Peter Sarsgaard, che voci di corridoio vorrebbero come Due Facce. Nonostante dalla più recente foto dal set non si siano acquisite informazioni rivoluzionarie, possiamo aspettarci una scia di briciole di pane lungo tutta la produzione.