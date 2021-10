The Batman: nei nuovi poster appare anche l'Enigmista

In attesa del trailer di The Batman che verrà presentato al DC FanDome, online sono apparsi nuovi poster del film.

The Batman arriverà sugli schermi cinematografici nel 2022 e, in attesa del nuovo trailer che verrà presentato domani al DC FanDome, online sono stati condivisi due poster.

Una delle immagini promozionali ritrae inoltre l'Enigmista, il villain che causerà morte e caos a Gotham City.

Nel film The Batman il ruolo dell'Enigmista è stato affidato a Paul Dano e i fan potranno quasi sicuramente scoprire a breve nuovi dettagli dell'approccio scelto dal regista Matt Reeves al villain.

Il filmmaker aveva infatti dichiarato un anno fa che il personaggio ha un'importanza pari a quella del Joker e la sua storia sarà essenziale per la narrazione e per ritrarre la corruzione di Gotham City.

Il film diretto da Matt Reeves proporrà una versione inedita sul grande schermo del personaggio dei fumetti che, nella versione affidata a Robert Pattinson, starà iniziando la sua attività come vigilante cercando di affrontare le proprie paure e diventare Batman, seguendo come si è evoluto nell'eroe che tutti conosciamo.

Nel film verranno inoltre mostrati famosi villain come Catwoman (Zoe Kravitz), il Pinguino (Colin Farrell), al centro dello sviluppo di una serie spinoff, e l'Enigmista (Paul Dano).