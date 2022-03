The Batman, Nicolas Cage lancia un appello a Warner Bros: "Sono pronto a interpretare Egghead nel sequel"

Nicolas Cage ha lanciato un appello ai dirigenti della Warner Bros. dichiarandosi pronto a interpretare il villain Egghead nel sequel di The Batman.

Locandina di Nicolas Cage

Il vincitore dell'Oscar si sente tagliato per interpretare il popolare villain Egghead in un potenziale sequel di The Batman. Al momento Warner Bros. deve ancora annunciare ufficialmente l'approvazione di un sequel, ma visto gli incassi stratosferici della nuova avventura sul cavaliere Oscuro potrebbe essere questione di giorni.

Sia il regista Matt Reeves che i membri del cast, da Robert Pattinson in giù, hanno tutti espresso il desiderio di realizzare un altro film. E Nicolas Cage, ospite del SXSW, si dice pronto a unirsi al team.

"C'è questo nuovo film con Robert Pattinson nei panni di The Batman, che non vedo l'ora di vedere. Non l'ho ancora visto, ma penso che sarebbe fantastico" ha dichiarato Nicolas Cage (tramite IGN). "Il cattivo che Vincent Price ha interpretato nello show degli anni '60, Egghead, penso di voler provare aa interpretare Egghead. Penso di poterlo rendere assolutamente terrificante. E ho un'idea per Egghead. Quindi fate sapere alla Warner Bros. che sono pronto per Egghead".

Nei fumetti, la testa pelata Egghead è un criminale esperto e una delle persone più intelligenti del mondo. Considerando come Reeves ha reimmaginato l'Enigmista con Paul Dano per The Batman, l'appello di Nicolas Cage per ripensare Egghead in una nuova terrificante versione potrebbe essere allettante per il regista.

Nicolas Cage ha rifiutato 4 volte di interpretare se stesso in The Unbearable Weight Of Massive Talent

Il franchise di The Batman è attualmente destinato ad espandersi con due serie spin-off HBO Max, una ambientata nel Manicomio di Arkham e una incentrata su Pinguino, interpretato da Colin Farrell.

Per quanto riguarda il potenziale sequel di The Batman, Matt Reeves ha dichiarato alla stampa alla premiere britannica del film:

"Non fai il numero uno come se ci fosse un numero due. Deve essere una storia che resiste e vive da sola. Ma credo davvero in quello che abbiamo fatto e sarei entusiasta di raccontare più storie. Stiamo già raccontando altre storie nello spazio dello streaming, stiamo facendo cose su HBO Max, stiamo preparando una serie su Pinguino con Colin, che sarà fantastica. E stiamo lavorando anche su altri progetti, ma abbiamo iniziato a parlare di un secondo film".