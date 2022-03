Nicolas Cage ha rifiutato 4 volte di interpretare se stesso in The Unbearable Weight Of Massive Talent

Nicolas Cage afferma di aver rifiutato più volte il ruolo della versione romanzata di se stesso nel film The Unbearable Weight Of Massive Talent prima di accettare.

Per la prima volta nella sua carriera, Nicolas Cage interpreta sé stesso nel film The Unbearable Weight Of Massive Talent, ma svela di aver rifiutato più volte il ruolo prima di decidersi ad accettare.

The Unbearable Weight of Massive Talent: Nicolas Cage in una foto del film

The Unbearable Weight of Massive Talent, diretto da Tom Gormican, è una delle commedie più attese in arrivo nei prossimi mesi. Nel film Nicolas Cage interpreta una versione romanzata di sé stesso, ma non era un ruolo che avrebbe voluto accettare in principio. In un'intervista a The Hollywood Reporter, la star ha detto:

"Non volevo farne parte. Ma quando ho ricevuto la lettera di Tom, ho pensato: 'OK, non sta solo cercando di prendere in giro il cosiddetto Nick Cage, c'è un vero interesse per alcuni dei miei primi lavori'. Il suo tono era più una celebrazione di alcuni dei momenti, come essere in fondo alla piscina in Leaving Las Vegas o le pistole d'oro in Face/Off"

Nicolas Cage, giustamente, era preoccupato che la versione filmica di sé non rappresentasse la realtà, ma alla fine ha capito che questo film è una vera e propria lettera d'amore alla sua carriera, per questo ha deciso di farne parte.

The Unbearable Weight Of Massive Talent sarà in sala il 22 aprile con Lionsgate e questa è la sinossi:

Creativamente insoddisfatto, respinto dai produttori e finito completamente al verde, Nicolas Cage si vede costretto ad accettare un'offerta da 1 milione di dollari per partecipare al compleanno di un pericoloso superfan (Pedro Pascal). Le cose prendono una svolta selvaggiamente inaspettata quando Nicolas Cage viene reclutato da un agente della CIA (Tiffany Haddish) e costretto a essere all'altezza della propria leggenda, incanalando i suoi personaggi più iconici e amati sullo schermo per salvare se stesso e i suoi cari. Con una carriera costruita proprio per questo momento, l'attore deve assumere il ruolo di una vita: Nicolas Cage.