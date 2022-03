The Batman, Morbius: le uscite dei film in Russia sono sospese

The Batman, Morbius e i film Disney tra le uscite di Hollywood sospese in Russia dopo l'invasione dell'Ucraina.

Hollywood si mobilità per dare un segnale forte contro l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. I principali studios hanno deciso di sospendere le uscite dei loro titoli più attesi: Warner Bros. ha bloccato l'uscita di The Batman, la stessa cosa ha deciso di fare Sony con Morbius e Disney segue a ruota sospendendo tutte le uscite in Russia.

L'uscita di The Batman in Russia era fissata per il 3 marzo. Deadline è stato informato dallo studio che il film era ancora pronto per l'uscita e che il DCP era già nel paese. In un accordo di servizio in joint venture, Universal gestisce la distribuzione dei film della Warner Bros in Russia.

"Alla luce della crisi umanitaria in Ucraina, WarnerMedia ha sospeso l'uscita del suo lungometraggio, The Batman in Russia. Continueremo a monitorare la situazione mentre si evolve. Speriamo in una soluzione rapida e pacifica a questa tragedia" ha annunciato la Warner Bros.

"Data l'azione militare in corso in Ucraina e l'incertezza che ne deriva e la crisi umanitaria che si sta verificando in quella regione, sospenderemo le nostre uscite cinematografiche pianificate in Russia, inclusa l'imminente uscita di Morbius", ha dichiarato un portavoce della Sony. "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con tutti coloro che sono stati colpiti e speriamo che questa crisi si risolva rapidamente".

Anche Disney ha preso una posizione netta contro la politica di aggressione russa rinunciando momentaneamente agli introiti di un mercato che ha fruttato di 445 milioni di dollari al botteghino l'anno scorso.

"Data l'invasione non provocata dell'Ucraina e la tragica crisi umanitaria, stiamo mettendo in pausa l'uscita di film cinematografici in Russia, incluso il prossimo Red della Pixar", ha affermato la Disney in una dichiarazione poche ore fa. "Prenderemo future decisioni aziendali in base alla situazione in evoluzione. Nel frattempo, data la portata dell'emergente crisi dei rifugiati, stiamo lavorando con le nostre ONG partner per fornire aiuti urgenti e altra assistenza umanitaria ai rifugiati".

Non è chiaro per quanto tempo durerà il divieto della Disney delle sue uscite in Russia. Il 6 maggio è prevista l'uscita dell'atteso Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Il titolo MCU più recente, Spider-Man: No Way Home di Sony, ha incassato quasi $45 milioni in Russia.