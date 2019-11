The Batman: Matthew McConaughey sarà il villain Due Facce?

Matthew McConaughey potrebbe unirsi al cast di The Batman nel ruolo del villain Harvey Dent, alias Due Facce.

Il premio Oscar Matthew McConaughey sarebbe prossimo a unirsi al cast di The Batman nel ruolo del villain Harvey Dent, alias Due Facce. Secondo un recente rumor, il divo texano sarebbe in testa alla shortlist di Warner Bros. e a breve potrebbe partire un'offerta per avere l'attore nel cast.

A riportare la notizia dell'interessamento di Warner nei confronti di Matthew McConaughey è Wegotthiscovered che cita una fonte anonima. Se confermato, McConaughey affiancherà il protagonista di The Batman Robert Pattinson, Zoe Kravitz nella parte dell'affascinante Catwoman, Jeffrey Wright che sarà il commissario Gordon e Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista.

Il film, diretto da Matt Reeves, racconterà la storia di un giovane Bruce Wayne, alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective e a confronto con nemici del calibro di Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra's al Ghul.

I dettagli sul plot, al momento, sono scarsi, ma di recente Robert Pattinson ha commentato la natura del suo personaggio dichiarando che Bruce Wayne non è un eroe.

Prossimamente vedremo Matthew McConaughey a fianco di Charlie Hunnam in The Gentlemen, nuovo film di Guy Ritchie.