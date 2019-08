Matthew McConaughey è diventato professore di cinema all'Università del Texas

L'attore Matthew McConaughey, vincitore del premio Oscar, inizierà a insegnare come professore di cinema a tempo pieno all'Università del Texas di Austin questo autunno.

Il Moody College of Communication ha annunciato la notizia in un tweet mercoledì mattina, pubblicando una simpatica foto in cui l'attore è insieme ad altri professori e a una classe al completo.

In recognition of his professional pedigree and personal investment in student success, Matthew McConaughey has been appointed a #TEXASMoody professor of practice. @McConaughey will continue to teach the #UTScriptoScreen class in @UTRTF. pic.twitter.com/9goKkc6U0A — TEXAS Moody (@UTexasMoody) 28 agosto 2019

Matthew McConaughey ha già frequentato il campus universitario come professore in visita negli ultimi quattro anni, diventando popolare tra gli studendi. Nel 2016 ha guidato gli studenti a casa su una golf cart come parte del programma di guida sicura dell'università, e da allora l'amore da parte degli universitari è diventato assoluto.

Interstellar: Matthew McConaughey al fianco di Anne Hathaway in un momento del film

Il protagonista di Interstellar fu inizialmente incaricato di insegnare la produzione cinematografica Script to Screen insieme a un altro professore, Scott Rice. Matthew McConaughey ha contribuito a progettare il programma per la classe, che continuerà a seguire come professore a tempo pieno.

In una recente intervista a UT News, l'attore ha raccontato della sua passione per questi ragazzi e per l'insegnamento: "È la classe che avrei voluto quando ero a scuola di cinema. Lavorare in classe con questi studenti mi dà la possibilità di prepararli. Fare film, trasformare parole su carta in film, è allo stesso tempo una scienza e un'arte - non importa il tempo o la generazione. Gli elementi di verità e gioia genuina per il processo sono senza tempo. Questo sarà sempre il nostro obiettivo nell'insegnamento"