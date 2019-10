The Batman, Robert Pattinson: "Bruce Wayne non è un eroe"

The Batman avrà come protagonista Robert Pattinson e l'attore, in una nuova intervista, ha spiegato perché non considera Bruce Wayne un eroe.

The Batman avrà come protagonista Robert Pattinson e l'attore britannico ha ora svelato perché Bruce Wayne non è un eroe.

La star britannica, intervistata dal New York Times, ha spiegato la sua visione del personaggio: "Batman non è un eroe, è un personaggio complicato. Penso che non potrei mai interpretare un vero eroe".

Robert Pattinson ha sottolineato in modo un po' ironico: "Ci deve sempre essere qualcosa di un po' sbagliato nei miei ruoli. Penso che sia così perché uno dei miei occhi è più piccolo rispetto all'altro".

L'attore, parlando del cinecomic, ha inoltre aggiunto: "Amo il regista, Matt Reves, ed è un personaggio fantastico. La sua moralità non è del tutto a posto. Non è un ragazzo d'oro, a differenza di quasi tutti gli altri personaggi dei fumetti. C'è una semplicità nel modo in cui considera il mondo, e ha un punto di vista un po' strano, aspetto che ti permette di avere una portata maggiore con il personaggio".

Nella nuova versione della storia ambientata a Gotham City, in arrivo sugli schermi americani il 25 giugno 2021, reciteranno anche Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista, Jeffrey Wright nella parte del Commissario Gordon e Zoë Kravitz che sarà Catwoman.

La sceneggiatura è firmata da Reeves e Mattson Tomlin, mentre le riprese di The Batman inizieranno nel mese di gennaio a Londra.

Il film mostrerà Pattinson nella parte di un giovane Bruce Wayne, alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective e a confronto con nemici del calibro di Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra's al Ghul.