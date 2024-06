The Penguin: la serie ha già anticipato il nuovo villain di The Batman 2?

Nella giornata di ieri è stato diffuso in streaming il secondo trailer di The Penguin, che co ha offerto un'ulteriore anticipazione all'atteso spin-off di The Batman, che debutterà su Sky e in streaming in esclusiva su Now a settembre.

Oltre al nuovo filmato, Max ha confermato importanti dettagli sul cast della serie, tra cui la presenza di Carmen Ejogo nel ruolo di Eve Karlo. Sebbene questo personaggio specifico non esista nei fumetti, il suo cognome ha sicuramente destato l'interesse dei fan dei fumetti DC, poiché si tratta del vero nome che si cela dietro l'identità del villain noto come Clayface, Basil Karlo.

Al momento non si sa esattamente in che modo Eve Karlo entrerà a far parte del mondo di The Batman attraverso The Penguin, ma il suo coinvolgimento nello show solleva una domanda interessante: Clayface sarà il villain di The Batman 2?

Chi è Basil Karlo?

Creato da Bill Finger e Bob Kane in Detective Comics #40 del 1940, Basil Karlo è un supercriminale mutaforma con la capacità di modellarsi in una sostanza simile all'argilla. Quando è stato introdotto nelle golden e silver age dei fumetti, Karlo è stato inizialmente caratterizzato come un personaggio tragico, che si è dato alla vita criminale durante un periodo di crisi della sua carriera di attore.

L'albero genealogico di Karlo presenta alcune lacune nella storia della DC: non sappiamo nulla di sua madre e sua moglie e sua figlia (entrambe chiamate Katherine) compaiono solo brevemente nel canone dei New 52. Quindi, il potenziale legame di Eve Karlo con Basil è a questo punto un'incognita: potrebbe essere sua moglie, sua sorella o sua madre, a seconda della fascia d'età in cui potrebbe trovarsi nell'universo di The Batman.

A questo punto non si sa nemmeno se Basil Karlo esista nell'universo di The Batman, poiché si è parlato di un progetto solista su Clayface da parte del regista horror Mike Flanagan, ma non è stato confermato se si tratterà di un film ambientato in quel mondo o nel nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran.