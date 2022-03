The Batman: Matt Reeves smentisce una curiosa teoria dei fan sul costume del protagonista

Matt Reeves ha smentito una curiosa teoria dei fan sul costume indossato dal protagonista nel nuovo film The Batman. Per l'esattezza, gli appassionati delle avventure di Bruce Wayne e del suo cupo alter ego erano convinti che l'emblema sul petto del costume fosse stato costruito con frammenti della pistola che ha ucciso Thomas e Martha Wayne.

Una supposizione intrigante, che Matt Reeves ha smentito in un'intervista concessa a HeyUGuys, spiegando il senso dell'emblema: "Volevo che fosse qualcosa che avesse un uso pratico. Non c'entra con la pistola. È curioso che la gente abbia pensato a questo. Hanno azzeccato che io volessi un semplice emblema, ma qualcosa con un'applicazione pratica. Difatti è un coltello, che lui usa in un paio di scene. Il coltello era già nella sceneggiatura, e a un certo punto ci siamo posti l'obiettivo di renderlo parte del simbolo che lui ha sul petto."

The Batman reinventa quindi parte dell'arsenale dell'Uomo Pipistrello, che di solito ha tutti i gadget nella cintura. Un modo come un altro per aggiornare la figura di Batman per il grande schermo, dopo il trionfo della trilogia di Christopher Nolan e la vicenda altalenante di Ben Affleck, generalmente apprezzato nei panni di Bruce Wayne ma coinvolto in film che hanno diviso il pubblico. In questa sede, il protagonista ha il volto di Robert Pattinson, che è sotto contratto per una trilogia. Sono previsti anche due spin-off per la piattaforma HBO Max: uno sulla polizia di Gotham, ambientato prima degli eventi del film, e uno sull'ascesa criminale del Pinguino, interpretato da Colin Farrell.

Quanto al prossimo lungometraggio, Reeves ha affermato di voler forse usare il villain Hush, che ha già parzialmente influenzato la sua versione dell'Enigmista. Probabile anche che il sequel introduca Harvey Dent come nuovo procuratore distrettuale, dopo l'uccisione del suo predecessore nel primo capitolo.