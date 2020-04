The Batman: l'uomo pipistrello di Matt Reeves "non è ancora pienamente formato"

Matt Reeves torna a parlare di quanto sarà diverso il suo Batman dai precedenti personaggi e film e descrive il suo uomo pipistrello come ancora non pienamente formato.

In una recente dichiarazione, Matt Reeves ha descritto il suo uomo pipistrello, protagonista di The Batman, come "ancora non pienamente formato". Ma il regista non si stava riferendo alla produzione, ai costumi o allo script, bensì a un'intenzionale incertezza che fa parte a pieno titolo della personalità del personaggio, ritratto in un momento della sua vita in cui la carriera da combattente mascherato è appena iniziata.

Un camera test di The Batman

Pare infatti che il film sarà ambientato durante il secondo anno di Bruce Wayne nei panni del combattente urbano. Molte coincidenze portano a pensare che The Batman sia ispirato al fumetto Earth One, ma anche a The Long Halloween, come suggerito da Jeffrey Wright. In ogni caso, il lavoro di Reeves mira a portare sul grande schermo un Batman che non si era mai visto, impresa difficile considerando che Robert Pattinson sarà il settimo attore ad aver interpretato il ruolo.

Ispirato visivamente da Batman - il ritorno e da Il cavaliere oscuro, il regista tenterà di portare in vita un Batman ancora in via di definizione, ancora confuso e dubbioso, con doti da detective particolarmente sviluppate, ma attivamente in cerca del proprio posto nel mondo.

The Batman potrebbe dare il via al Gotham Cinematic Universe

Come dichiarato a Nerdist: "Ho sentito che avrei amato realizzare una versione del personaggio di Batman dove non è ancora pienamente formato. Dove ci fosse qualcosa da fare nel contesto di come sarebbe questo tipo nel mondo di oggi, per fondarlo in maniere problematiche. Perché alla fine, il tipo sta facendo tutto questo per affrontare un trauma del passato."