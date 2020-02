The Batman: il costume ispirato al fumetto Batman: Earth One?

Dopo il primo sguardo al costume di The Batman, è caccia all'ispirazione del suo design: il modello più simile sarebbe quello della graphic novel Batman: Earth One.

Sono uscite le prime immagini del costume per The Batman, il nuovo cavaliere oscuro di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson. A un primo sguardo si notano decise somiglianze con il design della graphic novel Batman: Earth One di Geoff Johns e Gary Frank, ma lo stesso Reeves ha dichiarato di non aver avuto una specifica fonte di ispirazione da precedenti personaggi esistiti su carta. Nonostante la premessa, i look sembrano proprio sulla stessa lunghezza d'onda.

Come si nota dalle prime immagini di Robert Pattinson nel costume di The Batman, la tuta indossata dal protagonista ha un aspetto anche molto casereccio, con i punti di sutura che emergono sia sul corpo sia sulla maschera che coprirà il volto di Bruce Wayne. Come dichiarò Frank a io9 in occasione dell'uscita della graphic novel: "Siamo partiti da un design molto semplice. Indossa Doctor Martens e orecchie a punta. É volutamente amatoriale. É il costume di qualcuno che non ha idea di cosa stia facendo, il costume di qualcuno che non sa se lo indosserà di nuovo."

The Batman, ispirato al costume di Batman: Earth One?

Anche i contenuti di The Batman e Batman: Earth One sembrano convergere su diversi punti. Nella graphic novel, infatti, Wayne ha appena iniziato a vestire i panni dell'uomo pipistrello e si trova a fronteggiare per la prima volta i grandi cattivi di Gotham, tra cui svetta Oswald Cobblepot, meglio noto come Pinguino, che si rivela anche collegato all'omicidio dei genitori di Bruce.

The Batman: Daredevil diventa trending topic "per colpa" del costume di Robert Pattinson

In The Batman, così come in Batman: Earth One, oltre al costume c'è in comune la collocazione temporale del personaggio. Nel film di Matt Reeves vedremo infatti Batman al suo secondo anno come protettore dei Gotham, e la sua storia potrebbe farsi molto personale, magari esplorando proprio la tragica notte che lo ha reso quello che è oggi. Nel 2018 il regista descrisse la sua creazione come "commovente ma anche concentrata su Batman come il più grande detective del mondo, tutte cose che, fin da quando ero bambino, mi hanno fatto amare Batman."