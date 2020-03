The Batman e Matrix 4: Warner Bros non ferma le riprese?

Warner Bros, almeno per il momento, non sembra aver fermato le riprese di The Batman e Matrix 4 a causa dell'emergenza Coronavirus.

The Batman e The Matrix 4 sembra non subiranno interruzioni alle riprese: Warner Bros non ha fermato la produzione dei due attesi film, nonostante l'emergenza Coronavirus che sta coinvolgendo tutto il mondo.

Secondo il sito SlashFilm, infatti, attualmente i due film non sono ancora stati coinvolti dalle decisioni prese dagli studios che in queste ore stanno fermando troupe e cast di lungometraggi e serie tv in varie parti del mondo.

Lo studio, almeno fino a questo momento, ha fermato i ciak di oltre 70 dei suoi show, ma non dei lungometraggi The Batman, The Matrix 4, King Richard e il terzo capitolo di Animali fantastici e dove trovarli.

Il via delle riprese di altri progetti come Black Adam e Aquaman 2 è invece previsto in estate, situazione che sembra metta al sicuro le tempistiche previste dalla produzione.

Considerando la situazione in continua evoluzione anche nel Regno Unito e negli Stati Uniti, tuttavia, appare più che probabile che lo studio cambi idea nelle prossime ore.