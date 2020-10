The Batman: l'Uomo Pipistrello svela il mantello e la Batmoto nelle foto dal set di Liverpool

Nuove foto e clip video dal set inglese di The Batman svelano nuovi dettagli sul mantello a corredo del costume di Bruce Wayne e sulla sua Batmoto.

Nuove immagini degli stunt di The Batman mostrando il double stunt di Robert Pattinson in sella alla Batmoto insieme a Catworman, anche lei moto munita, oltre al celebre mantello del costume indossato dalla nuova versione di Bruce Wayne.

The Batman: Batman e Catwoman in moto sul set di Liverpool

The Batman svela il suo mantello in una foto dal set di Liverpool

Solo qualche mese fa, il regista di The Batman Matt Reeves ha parlato dell'importanza dei gadget e dei veicoli presenti nel film dichiarando:

"Una delle prime cose che abbiamo fatto è stata concepire il design del costume, della Batmobile, della Batcaverna e di tutte le altre cose che il personaggio possiede. Per me è stato uno degli aspetti più eccitanti di questo lavoro ed è successo tutto prima che avessimo ultimato la versione definitiva dello script. Avevamo già chiara la visione del mondo in cui si muove Batman mentre scrivevo."

L'utente Twitter Andy Teebay ha diffuso le foto di Batman sulla sua Batmoto insieme a Catwoman, anche lei motorizzata; la stessa scena è stata rivelata in una clip video:

In un'altra clip video, l'Uomo pipistrello si svela dalla cima del The Royal Liver Building di Liverpool mostrando il mantello nero a corredo del costume.

The Batman, diretto da Matt Reeves arriverà, dopo un nuovo posticipo, nelle sale americane il 4 marzo 2022 e proporrà una versione inedita sul grande schermo del personaggio dei fumetti che, nella versione affidata a Robert Pattinson, starà iniziando la sua attività come vigilante cercando di affrontare le proprie paure e diventare Batman, seguendo come si è evoluto nell'eroe che tutti conosciamo.