The Batman: Jonah Hill non reciterà nel film!

The Batman, il nuovo cinecomic con star Robert Pattinson, non avrà tra i suoi protagonisti l'attore Jonah Hill che non ha trovato un accordo con la produzione.

The Batman non avrà nel proprio cast Jonah Hill, l'attore non ha infatti trovato l'accordo con la Warner Bros e la produzione sta già valutando nuovi candidati per il ruolo che avrebbe dovuto interpretare.

Il cinecomic che mostrerà una nuova versione di Bruce Wayne arriverà nelle sale americane il 25 giugno 2021 e Jonah Hill avrebbe dovuto avere la parte di un villain, probabilmente l'Enigmista o il Pinguino. Dopo la notizia di un suo potenziale coinvolgimento erano però emerse delle indiscrezioni in cui si svelavano le sue richieste economiche, superiori persino a quelle della star del film.

Matt Reeves sarà il regista del progetto della Warner Bros. con protagonista Robert Pattinson che interpreterà Bruce Wayne nella nuova versione della storia ambientata a Gotham City, mentre Zoë Kravitz sarà Catwoman.

La sceneggiatura è firmata da Reeves e Mattson Tomlin, mentre le riprese di The Batman inizieranno nel mese di gennaio a Londra.

Il film mostrerà Pattinson nella parte di un giovane Bruce Wayne, alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective e a confronto con nemici del calibro di Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra's al Ghul.

