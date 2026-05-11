Ben Affleck e Matt Damon denunciati dalla polizia di Miami per il film Netflix The Rip

The Rip, l'ultimo film con Ben Affleck e Matt Damon arrivato su Netflix lo scorso gennaio, è stato accusato di diffamare le persone reali che avrebbero ispirato la trama.
Jason Smith e Jonathan Santana, agenti dell'Ufficio dello sceriffo di Miami-Dade, hanno citato in giudizio la società degli attori, Artists Equity, per la rappresentazione dei personaggi delle forze dell'ordine nel film poliziesco.
Ben Affleck e Matt Damon citati per diffamazione
Sebbene Smith e Santana non siano citati per nome nel film, la causa sostiene che i personaggi di Damon e Affleck siano così fortemente associati ai due agenti che la loro rappresentazione ha causato "un danno sostanziale alla loro reputazione personale e professionale", poiché il film e il suo marketing "suggeriscono cattiva condotta, scarsa capacità di giudizio e comportamento non etico in relazione a una vera operazione delle forze dell'ordine".
La denuncia presentata dai dirigenti accusa Artists Equity e la società di produzione Falco Productions, di proprietà di Affleck e Damon, di diffamazione diretta e indiretta. I dirigenti hanno inoltre presentato una richiesta di risarcimento per danni morali causati intenzionalmente.
La vera storia che ha ispirato la trama di The Rip
Il film segue le vicende del tenente Dane Dumars (Damon) e del sergente J.D. Byrne (Affleck), la cui scoperta di 20 milioni di dollari in contanti appartenenti a un cartello di droga porta alla luce casi di corruzione all'interno del Dipartimento di Polizia di Miami-Dade.
Nella denuncia si sostiene che il caso che ha ispirato il film sia un fatto realmente accaduto, in cui Smith e Santana hanno sequestrato oltre 21 milioni di dollari nel giugno 2016. Di conseguenza, i querelanti sostengono che "l'uso nel film di dettagli particolari e non generici dell'indagine del 29 giugno 2016, combinato con l'ambientazione a Miami-Dade e la rappresentazione di una squadra antidroga, crea una ragionevole deduzione che gli agenti raffigurati siano i querelanti".
La risposta di Netflix dopo l'uscita del film
Nella denuncia si sostiene inoltre che gli avvocati di Smith e Santana abbiano inviato alle società produttrici del film una lettera in cui elencavano i dettagli del film ritenuti diffamatori, intimando loro di "cessare e desistere dalla distribuzione" dello stesso entro dicembre 2025.
Netflix avrebbe risposto nel gennaio 2026 che "le preoccupazioni sono infondate poiché il film non menzionava espressamente il sergente Smith e non vi era alcuna allusione al fatto che i due agenti avessero commesso alcuna scorrettezza nel film". Gli avvocati di Smith e Santana chiedono tuttavia "una ritrattazione e una rettifica pubbliche", compresa "l'aggiunta di un disclaimer di non responsabilità ben visibile" nel film.