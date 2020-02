The Batman: Jeffrey Wright sarà Jim Gordon nel film di Matt Revees

L'attore Jeffrey Wright si prepara a vestire i panni di Jim Gordon in The Batman, il commissario di polizia di Gotham City.

Jeffrey Wright sarà il commissario di polizia Jim Gordon in The Batman, il nuovo film di Matt Revees con Robert Pattinson nei panni dell'uomo pipistrello, che arriverà al cinema nell'estate 2021.

L'attore ha condiviso tramite il suo profilo Instagram un'immagine tratta dai fumetti legati all'universo di Batman, mostrando ai fan la copertina di Batman: The Golden Age Volume One, raccolta di fumetti dedicata a Batman che ha visto l'introduzione del commissario Jim Gordon nel numero 37 di Detective Comics, pubblicato per la prima volta nel maggio 1939.

Il fumetto, quindi, per Jeffrey Wright è stato un vademecum per prepararsi a interpretare il ruolo del commissario, al fianco di Robert Pattinson che interpreterà Bruce Wayne ovvero il nuovo Batman.

The Batman sarà diretto da Matt Reeves e, al fianco di Robert Pattinson e Jeffrey Wright, ci saranno molti nomi noti di Hollywood come Zoë Kravitz, che sarà Catwoman uno dei tre antagonisti principali della pellicola, insieme a Colin Farrell nei panni del Pinguino e Paul Dano in quelli de l'Enigmista.