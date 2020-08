The Batman, Jeffrey Wright: "Non avevo riconosciuto Colin Farrell nel ruolo del Pinguino"

Il trailer di The Batman mostra per la prima volta Colin Farrell nel ruolo del Pinguino e il suo collega Jeffrey Wright ha ammesso che non l'aveva riconosciuto.

Jeffrey Wright interpreta il commissario Gordon nel film The Batman e, nonostante sia stato impegnato sul set del film di Matt Reeves, anche lui ha ammesso di non aver riconosciuto Colin Farrell nel ruolo del Pinguino.

L'apparizione del villain nelle prime sequenze presentate al DC FanDome aveva sbalordito i fan e, a quanto pare, anche il collega dell'attore.

Durante una puntata di The Jess Cagle Show, Jeff Wright ha raccontato i dettagli della sua esperienza nel vedere Colin Farrell sul set di The Batman: "Ho lavorato con quel makeup artist in precedenza ed è semplicemente incredibile".

L'interprete di Gordon ha sottolineato: "Colin è arrivato sul set un giorno e gli sono passato accanto e pensavo 'okay, ehi tizio cosa sta accadendo? Dove è Colin? Dobbiamo girare?'. Era davvero incredibile".

Le sue parole confermano inoltre che il Commissario e il villain avranno almeno una scena insieme, anche se per ora è impossibile conoscerne i dettagli.

The Batman: il Pinguino

Il film diretto da Matt Reeves proporrà una versione inedita sul grande schermo del personaggio dei fumetti che, nella versione affidata a Robert Pattinson, starà iniziando la sua attività come vigilante cercando di affrontare le proprie paure e diventare Batman, seguendo come si è evoluto nell'eroe che tutti conosciamo.

Il film, che verrà distribuito nelle sale nel mese di ottobre 2021, inoltre, verranno mostrati famosi villain come Catwoman (Zoe Kravitz), il Pinguino (Colin Farrell) e l'Enigmista (Paul Dano).