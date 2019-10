The Batman, Jason Momoa orgoglioso di Zoe Kravitz, prossima Catwoman

Zoe Kravitz sarà Catwoman in The Batman e Jason Momoa non ha perso tempo, congratulandosi subito con lei e dandole il benvenuto nel DC Universe.

Jason Momoa è entusiasta per la scelta di Zoe Kravitz come Catwoman in The Batman, il nuovo film firmato da Matt Reeves che avrà come protagonista Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello.

Jason Momoa, neppure un anno fa protagonista di Aquaman, si è congratulato con la giovane attrice Zoë Kravitz, figlia della moglie Lisa Bonet, dandole il benvenuto nell'universo DC tramite la pubblicazione di una dolce foto su Instagram: "Sono molto orgoglioso di te, zozo bear. Sia dentro che fuori dallo schermo. Sono così eccitato, è incredibile. Ti divertirai moltissimo"

Un augurio molto bello da parte di Jason Momoa, che Zoe Kravitz ha apprezzato molto, rispondendo alla foto ironizzando sui loro due personaggi: "Ti voglio bene Papabear, amo che Aquaman e Catwoman trascorrano le vacanze insieme d'ora in poi"

L'attrice interpreterà, quindi, Selina Kyle al fianco di Robert Pattinson e Jeff Wright, che sarà Jim Gordon, mentre sembra che Jonah Hill sia ancora in trattative per il personaggio di Pinguino.

Dopo l'annuncio della new entry nel cast, pare proprio che la pre-produzione di The Batman sia in fase avanzata. Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020 nel Regno Unito, con un debutto nelle sale previsto per il 25 giugno 2021.

Il sequel di Aquaman, invece, è attualmente in lavorazione e arriverà al cinema il 16 dicembre 2022.